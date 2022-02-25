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Путешествия

Какие страны уже прекратили выдачу виз россиянам?

National Geographic Россия

Фото: Анна Аринова

Фото: Анна Аринова

Пока их четыре, но список явно будет пополняться.

Четыре страны на фоне событий на Украине перестали выдавать визы россиянам: это Чехия, Латвия, Литва и Япония.

Первой о своем решении объявила Чехия: 24 февраля премьер-министр страны Петр Фиала заявил о прекращении выдачи виз гражданам России и приостановке работы генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, Чехия решила закрыть российские генконсульства в Карловых Варах и Брно. Как уточнил Фиала, исключения для приема заявлений будут делаться лишь по гуманитарным соображениям.

Вскоре после этого министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в Twitter, что страна отозвала своего посла из России и прекратила выдачу виз российским гражданам.

По словам Ринкевичса, данное решение было принято «исходя из обострения ситуации на Украине». Выдача латвийских виз приостановлена для всех граждан России, кроме случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями.

«В знак солидарности с народом Украины, столкнувшимся с военной агрессией России, Министерство иностранных дел Литвы приостанавливает выдачу виз гражданам Российской Федерации», — говорится в твите.

В тот же день решение Латвии поддержала Литва: информация об этом появилась в официальном аккаунте Министерства иностранных дел страны в Twitter. 

Фото: pixabay.com
Тракайский замок, Литва
Фото: pixabay.com

На следующий день, 25 февраля, о прекращении выдачи виз россиянам сообщила Япония. 

«Мы замораживаем выдачу виз гражданам РФ», — заявил 25 февраля японский премьер-министр Фумио Кисида на специальной пресс-конференции по итогам очередного заседания Совета национальной безопасности (СНБ).

Кроме того, ряд стран поддержал визовые санкции для россиян. В частности, ЕС отменит так называемый привилегированный въезд для российских дипломатов и бизнесменов.

Новая Зеландия уже запретила получать визы для въезда или транзита через нее российским официальным лицам и ряду других граждан, связанных с операцией на Украине. Бельгия также выступила за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам, включая студентов и тех, кто путешествует по работе. 

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