Какие страны уже прекратили выдачу виз россиянам?

Пока их четыре, но список явно будет пополняться.

Четыре страны на фоне событий на Украине перестали выдавать визы россиянам: это Чехия, Латвия, Литва и Япония.

Первой о своем решении объявила Чехия: 24 февраля премьер-министр страны Петр Фиала заявил о прекращении выдачи виз гражданам России и приостановке работы генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, Чехия решила закрыть российские генконсульства в Карловых Варах и Брно. Как уточнил Фиала, исключения для приема заявлений будут делаться лишь по гуманитарным соображениям.

Вскоре после этого министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в Twitter, что страна отозвала своего посла из России и прекратила выдачу виз российским гражданам.

По словам Ринкевичса, данное решение было принято «исходя из обострения ситуации на Украине». Выдача латвийских виз приостановлена для всех граждан России, кроме случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями.

«В знак солидарности с народом Украины, столкнувшимся с военной агрессией России, Министерство иностранных дел Литвы приостанавливает выдачу виз гражданам Российской Федерации», — говорится в твите.

Ņemot vērā Krievijas agresiju Ukrainā, esmu pieņēmis lēmumu atsaukt Latvijas vēstnieku Krievijā uz konsultācijām, kā arī pārtraukt izsniegt Latvijas vīzas Krievijas Federācijas pilsoņiem, izņemot gadījumus, kas saistīti ar īpašiem humāniem apsvērumiem — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 24, 2022

В тот же день решение Латвии поддержала Литва: информация об этом появилась в официальном аккаунте Министерства иностранных дел страны в Twitter.

Тракайский замок, Литва Фото: pixabay.com

На следующий день, 25 февраля, о прекращении выдачи виз россиянам сообщила Япония.

«Мы замораживаем выдачу виз гражданам РФ», — заявил 25 февраля японский премьер-министр Фумио Кисида на специальной пресс-конференции по итогам очередного заседания Совета национальной безопасности (СНБ).

Кроме того, ряд стран поддержал визовые санкции для россиян. В частности, ЕС отменит так называемый привилегированный въезд для российских дипломатов и бизнесменов.

Новая Зеландия уже запретила получать визы для въезда или транзита через нее российским официальным лицам и ряду других граждан, связанных с операцией на Украине. Бельгия также выступила за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам, включая студентов и тех, кто путешествует по работе.