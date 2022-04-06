Каковы перспективы у travel tech в условиях санкций?

В конце марта компания Ракета, лидер в разработке IT-продуктов для организации командировок и управления расходами, приняла участие в пресс-конференции «Руссофта» «Российская IT-индустрия: влияние санкций и тенденции развития» в Москве.

В рамках мероприятия генеральный директор Ракеты Анатолий Курюмов выступил с докладом на тему «Санкции с обратным эффектом: каковы перспективы для travel tech?». Он рассказал о том, что компания столкнулась с санкциями и по IT, и по тревел-направлениям. Но в Ракете всегда мыслили, в первую очередь, возможностями, которые в компании видят и сейчас.

Компания Ракета – лидер в разработке IT-продуктов для организации командировок и управления расходами

В последнее время много говорят об уходе из России западных ИТ-компаний. Среди них есть и конкуренты Ракеты, в частности, SAP Concur, Amadeus Citric, Sabre GetThere, Reed & Mackay, Tripactions и другие. Это открывает дополнительные возможности для предприятия и других российских участников рынка.

Анатолий Курюмов генеральный директор Ракеты «Сейчас мы часто сталкиваемся с психологией поведения потребителя, с субъективным восприятием реальности, нежели технической доступностью или технологической подготовленностью рынка. Компании сегодня в непонимании обращаются к нам с вопросом: «Как теперь бронировать отели в России? Как платить за гостиницы за рубежом, когда банковские карты не работают, валюту не купишь? Как приобретать авиабилеты в условиях закрытого неба и все новых и новых санкций?, - рассказывает Анатолий Курюмов, генеральный директор Ракеты. – Мы отвечаем, что на нашей платформе все эти вопросы уже решены. В частности, альтернативу картам видим в использовании Системы Быстрых Платежей (СБП), которую уже применяем. По ней, кстати, комиссия составляет лишь 1% против 2,5-3% за эквайринг по банковским картам».

Кроме того, Анатолий Курюмов рассказал, что большие перспективы в компании видят и в блокчейне для тревел-индустрии. Уже сейчас Ракета использует эту ИТ-технологию для оплаты ключевым тревел-поставщикам, например, авиаперевозчикам.

К слову, об авиа: Ракета сейчас столкнулась также и с объективными факторами, влияющими на работу туристического сектора экономики: на сегодняшний день 44 авиалинии закрыли продажи на территории России, зарубежные системы бронирования взяли курс на блокирование «Аэрофлота». Технологически Ракета закрыла этот вопрос за один день — корпклиенты даже не заметили каких-то ограничений и могут запросто купить билет Барселона-Дубай, находясь в России.

У командировок есть еще одна емкая часть – проживание в отелях. С уходом booking.com, Expedia, hotels.com, Airbnb у партнера Ракеты - отельного консолидатора Bronevik.com - объем броней увеличился в 3 раза только за 1 день. Российские агрегаторы есть в этом сегменте и предложить путешественникам им есть что.