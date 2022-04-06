Каковы перспективы у travel tech в условиях санкций?

В конце марта компания Ракета, лидер в разработке IT-продуктов для организации командировок и управления расходами, приняла участие в пресс-конференции «Руссофта» «Российская IT-индустрия: влияние санкций и тенденции развития» в Москве.
В рамках мероприятия генеральный директор Ракеты Анатолий Курюмов выступил с докладом на тему «Санкции с обратным эффектом: каковы перспективы для travel tech?». Он рассказал о том, что компания столкнулась с санкциями и по IT, и по тревел-направлениям. Но в Ракете всегда мыслили, в первую очередь, возможностями, которые в компании видят и сейчас.
В последнее время много говорят об уходе из России западных ИТ-компаний. Среди них есть и конкуренты Ракеты, в частности, SAP Concur, Amadeus Citric, Sabre GetThere, Reed & Mackay, Tripactions и другие. Это открывает дополнительные возможности для предприятия и других российских участников рынка.
Анатолий Курюмов
генеральный директор Ракеты
Кроме того, Анатолий Курюмов рассказал, что большие перспективы в компании видят и в блокчейне для тревел-индустрии. Уже сейчас Ракета использует эту ИТ-технологию для оплаты ключевым тревел-поставщикам, например, авиаперевозчикам.
К слову, об авиа: Ракета сейчас столкнулась также и с объективными факторами, влияющими на работу туристического сектора экономики: на сегодняшний день 44 авиалинии закрыли продажи на территории России, зарубежные системы бронирования взяли курс на блокирование «Аэрофлота». Технологически Ракета закрыла этот вопрос за один день — корпклиенты даже не заметили каких-то ограничений и могут запросто купить билет Барселона-Дубай, находясь в России.
У командировок есть еще одна емкая часть – проживание в отелях. С уходом booking.com, Expedia, hotels.com, Airbnb у партнера Ракеты - отельного консолидатора Bronevik.com - объем броней увеличился в 3 раза только за 1 день. Российские агрегаторы есть в этом сегменте и предложить путешественникам им есть что.
«Отправляясь в командировки, люди часто хотят задержаться на день-два, чтобы побыть в этом городе для себя, взять семью. Сейчас смешанная командировка не существует на уровне законодательства, хотя мировые практики показывают, что как раз такой шаг позволяет разгрузить популярные направления и загрузить, развивать туристическую инфраструктуру менее популярных, но не менее интересных локаций. Технологии готовы поддержать эту инициативу», – также отметил Анатолий Курюмов.