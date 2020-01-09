Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Путешествия

Калуга объявлена новогодней столицей России 2021 года

Интерфакс
09 января 2020
Калуга
Фото: Wikimedia Commons
Это звание перешло к городу от Рязани.

Торжественная церемония передачи «Хрустальной снежинки» — символа «Новогодней столицы России» — состоялась в Рязани на Лыбедском бульваре у цирка.

«Мы безумно рады принять этот прекрасный символ новогодней столицы России. Теперь мы будем, так же как и вы, целый год готовиться. Огромное количество мероприятий вас ждет, мы всех приглашаем в гости», — Константин Горобцов, заместитель губернатора Калужской области.

«Новогодняя столица России» — проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране.

В 2020 году новогодней столицей России была названа Рязань. В Рязанской области на проект «Новогодняя столица России» направлено 370 млн рублей. В рамках праздника было запланировано более 150 мероприятий.