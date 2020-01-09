Калуга объявлена новогодней столицей России 2021 года

Это звание перешло к городу от Рязани.
Торжественная церемония передачи «Хрустальной снежинки» — символа «Новогодней столицы России» — состоялась в Рязани на Лыбедском бульваре у цирка.
«Мы безумно рады принять этот прекрасный символ новогодней столицы России. Теперь мы будем, так же как и вы, целый год готовиться. Огромное количество мероприятий вас ждет, мы всех приглашаем в гости», — Константин Горобцов, заместитель губернатора Калужской области.
«Новогодняя столица России» — проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране.
В 2020 году новогодней столицей России была названа Рязань. В Рязанской области на проект «Новогодняя столица России» направлено 370 млн рублей. В рамках праздника было запланировано более 150 мероприятий.