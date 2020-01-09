Калуга объявлена новогодней столицей России 2021 года

Это звание перешло к городу от Рязани.

«Мы безумно рады принять этот прекрасный символ новогодней столицы России. Теперь мы будем, так же как и вы, целый год готовиться. Огромное количество мероприятий вас ждет, мы всех приглашаем в гости», — Константин Горобцов, заместитель губернатора Калужской области.