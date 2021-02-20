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Путешествия

Кипр отложил открытие въезда для туристов из России до 1 апреля

Интерфакс
20 февраля 2021
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Пещеры мыса Греко, Кипр
Фото: Wikimedia Commons
Граждане РФ пока остаются в «серой» зоне для островного государства.

«По заявлению министерства транспорта Кипра со ссылкой на решение Совета министров от 18 февраля, перенос России в так называемые зеленую, оранжевую или красную категории, открывающий доступ для туристов, отложен до 1 апреля. Сообщается также, что Минздравом Кипра будут еженедельно пересматриваться категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки», — сказали в посольстве.

В дипмиссии отметили, что с 1 марта до принятия соответствующего решения Россия будет относиться к так называемой «серой» категории, то есть въезд на Кипр будет разрешен только отдельным категориям граждан, как и в настоящее время.

Ранее сообщалось, что Кипр с 1 марта возобновляет международный туризм для граждан 56 стран, в том числе России.

В какие страны сейчас можно улететь из России

1. Белоруссия
2. Вьетнам
3. Греция
4. Египет
5. Индия
6. Казахстан
7. Катар
8. Киргизия
9. Куба
10. Мальдивы
11. ОАЭ
12. Сейшельские острова
13. Сербия
14. Сингапур
15. Танзания
16. Турция
17. Финляндия
18. Швейцария
19. Эфиопия
20. Южная Корея
21. Япония

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