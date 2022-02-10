«Китовый берег»: первый круглогодичный глэмпинг в Заполярье

Четырехзвездочный глэмпинг на побережье Белого моря – одно из самых необычных мест для отдыха в России.

Для жителей европейской части России Кольский полуостров – настоящий край света, но одновременно с этим и самое логичное место для первого знакомства с Заполярьем и Арктикой. Двухчасовой перелет до Мурманска, залихватский трансфер на джипе или снегоходе, и ты попадаешь в окружение фантастических пейзажей Русского Севера, на лоно суровой, продуваемой всеми ветрами и испещренной озерами тундры.

До недавнего времени насладиться красотой этих мест мешали даже не разбитые дороги, а отсутствие современных условий для отдыха. Все изменилось с появлением здесь комфортного глэмпинга «Китовый берег».

Сама концепция глэмпинга – то есть «гламурного» кемпинга, в котором высокий уровень комфорта и совсем не «полевая» кухня сочетаются с расположением вдали от цивилизации – появилась еще 17 лет назад в Великобритании, а до нашей страны дошла лишь в последние годы. Действительно, возможность получать все плюсы отдыха на природе, минуя очевидные минусы – туалет на улице, тесные палатки, речку вместо душа и консервы в роли нормальной еды – может не понравиться лишь прожженным походникам.

К тому же это отлично рифмуется с экотуризмом – то есть пребыванием в национальных парках и заповедниках: постройки глэмпингов временные, они не наносят ущерба окружающей среде и экосистемам, заменяют собой стихийные туристические лагеря и оберегают от неконтролируемого мусора.

В открывшемся лишь год назад «Китовом береге» – первом и пока единственном в нашей стране круглогодичном глэмпинге формата 4* – действительно есть все и сразу.

Во-первых, расположение на берегу Баренцева моря. Это губа Малая Волоковая, что в 30 км от поселка Старая Титовка, от которого начинается бездорожье.

Во-вторых, тот самый комфорт – мягкие кровати и продуманный дизайн 15 купольных шатров со всеми удобствами (туалетом и душем с горячей водой, бесперебойным отоплением и кондиционированием, электричеством и интернетом, даже с персональной зоной отдыха).

Ресторан с островным камином и лаундж-зоной специализируется на локальных морепродуктах и дичи (крабах и гребешках, морских ежах и северной рыбе), а еще в глэмпинге есть кедровые бани и японские бочки-фурако с подогреваемой морской водой, в которых можно отмокать, любуясь закатами и, при некотором везении, даже северным сиянием.

Ну и в-третьих, и это самое важное: «Китовый берег» – это история не про банальное проживание, а именно про приключения и путешествия мечты.

Здесь отнюдь не пытаются заточить гостей в четырех стенах экосферы, даже если вместо них полукруглое панорамное окно. В глэмпинге организуют регулярные туры и эпические экспедиции как по живописнейшим окрестностям, так и на соседние полуострова Средний и Рыбачий – все даты подтверждены и указаны на сайте.

Например, зимой это снегоходные сафари по побережью с рыбалкой на антуражном рыбопромысловом судне и захватывающие туры в поисках северного сияния, которое можно наблюдать непосредственно у шатра или же с хребта Муста-Тунтури.

Летом – приключенческие туры с поездками на джипах и квадроциклах к священным скалам-останцам Два брата, фотогеничному Берегу рыжих камней и заброшенным поселениям, рыбалкой, трекингом и спа и запоминающаяся на всю жизнь тур «охота» за китами на быстроходном катере с эхолотом.

Помимо готовых туров, любой другой вариант времяпрепровождения получится кастомизировать под себя и компанию друзей или коллег – и отправиться на корпоративное крабовое сафари, тим-билдинг на усыпанной морошкой поляне или стратегическую сессию на мысе Немецком, самой северной континентальной точке Европейской части России.

В общем, перефразируя известный афоризм, можно сказать, что если бы «Китового берега» не было, его определенно следовало бы построить.