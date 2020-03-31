Когда откроются российские курорты: мнение туроператоров

Правительство рекомендовало регионам приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха на курортах федерального, регионального и местного значения. Пауза должна продлиться с 28 марта до 1 июня 2020 года. Кроме того, гражданам рекомендовано ограничить поездки.

Кубань первой отреагировала на поручение правительства: с 28 марта здесь приостановлено бронирование и заселение в гостиницы и санатории. Вводятся ограничения на воздушные и железнодорожные перевозки между Краснодаром и Сочи, а также другими населенными пунктами региона. Аналогичные постановления выпускают власти других регионов России.



Комментируя ситуацию, туроператоры сообщили, на какие даты туристы могут строить планы. В пресс-службе «Интуриста» говорят, что забронировать тур в Сочи можно с 21 апреля, в Геленджик и Анапу – с 28 апреля. Поездки в Крым будут осуществляться с 1 июня, но в действительности самый ранний тур на полуостров возможен не ранее 8 июня, тогда как путешествия в Санкт-Петербург доступны уже в мае.

Туроператор «Библио-Глобус» предлагает бронирование туров в Сочи с 25 апреля, в Крым – с 1 июня. При этом уже имеющиеся туры, забронированные на даты с 28 марта по 24 апреля, можно аннулировать без штрафов.

Самые ранние возможности для путешествий, по данным Интерфакса, предлагает туроператор «Русь», специализирующийся преимущественно на экскурсионных турах по «Золотому кольцу». Здесь возобновление поездок считают возможным с 10 апреля.