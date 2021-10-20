КОМИ-вояджер

В 2021 году Коми празднует свое столетие — и это отличный повод отметить юбилей вместе с жителями республики, отправившись в путешествие по ее главным достопримечательностям. Бескрайние заповедные леса и крупнейшее в Европе болото «Океан», национальный парк «Ю́гыд ва» и Печоро-Илычский заповедник со знаменитыми столбами выветривания на плато Маньпупунёр, зимняя рыбалка и туры на снегоходах: Коми прекрасна в любое время года и при любой погоде, ну, а что включать в маршрут — решать только вам. Рассказываем о самом интересном.
Финно-угорский этнопарк: у охотника Йи́ркапа
В Коми мифы и легенды существуют бок о бок с обычной жизнью: в сильном снегопаде можно разглядеть очертания духов, а в гуле северного ветра — уловить рассказ о древних преданиях. Пожалуй, лучшее место для погружения в этот загадочный мир — Финно-угорский этнопарк в селе Ыб — территория знаменитого коми охотника Йиркапа. Йиркап — это вам не просто герой мифов и преданий коми. Это образ мужчины-добытчика, занимающегося одним из наиболее важных на Севере занятий — охотой. В самой фигуре героя заключена философия таинственного промыслового мира, секреты которого далеко не каждому удалось разгадать. Однако Финно-угорский этнопарк смог немного приоткрыть завесу тайны над миром коми охотников и с удовольствием делится ею в туре «В гости к охотнику Йиркапу». Кстати, мало кто знает, что Коми — родина лыж: именно на территории республики нашли фрагмент самой древней лыжи в мире, по легенде, принадлежавшей Йиркапу: ее возраст — более 7000 лет!
В этнопарке получится не только увидеть силки и ловушки, которые использовались коми во время промысловой охоты на зверя, но и собрать их самостоятельно. А еще тут приглашают попробовать приготовленные с душой блюда финно-угорской кухни — оленину, охотничий суп (кос яя шыд) из сушеного мяса и шаньги, а также чай с морошкой, зверобоем и мятой. Ну и, конечно же, в этнопарке можно увидеть народные музыкальные инструменты, по достоинству оценить коллекцию национальных костюмов финно-угорских народов и сфотографироваться в них, а на прощание — своими руками изготовить оберег коми, который определенно станет одним из лучших сувениров из поездки.
«Лозымская пуща»: умчи меня олень!
Для того чтобы оказаться в «Стране оленьей» совсем необязательно отправляться на край света — в прошлом году в селе Лозым под Сыктывкаром открылся экопарк «Лозымская пуща». Здесь всех желающих приглашают в прямом смысле слова провести «Чумовой день» — почувствовать на себе кочевой быт оленеводов и остановиться на ночь в необычном гостевом доме. Летом в «пуще» (кстати, ее хозяин и идейный вдохновитель — белорус, отсюда и необычное для Коми название) хорошо гулять по лесным тропам в компании с ручным оленем (вот вам и уникальный олень-трекинг!), а зимой — «вздымать пушистые бразды» на запряженной оленями упряжке.
Еляты Club: снежное шоу
Рядом с Сыктывкаром находится и парк семейного отдыха Еляты Club, где можно отдохнуть всей семьей и даже не заметить, как пролетело время. Список местных зимних забав впечатляет — например, тут можно скользить по льду катка под ритмичную музыку и магические всполохи «полярного сияния» гирлянд, которые соревнуются по красоте с искрящимися снежинками, весело кататься на тюбинге с двухуровневой деревянной горки, неспешно прогуливаться на лыжах по 3,5-километровой трассе или стремглав нестись по замерзшему озеру на финских санях или нартах, в которые запряжены жизнерадостные и неугомонные хаски. Детям тоже не будет скучно — в парке есть и лесной трамвайчик (снегоход с прицепленными к нему санями), и детские снегоходы, и зооферма, где дают покормить с рук овец и коз, кроликов и лисят, енота и косулю. Форель, пойманную во время рыбалки на пруду, получится приготовить в гриль-доме.
Северный и Приполярный Урал: визит почтения к мансийским идолам и хели-ски
Таинственные каменные идолы — столбы выветривания на плато Маньпупунёр, признанном одним из семи чудес России и прославившим Республику Коми на весь мир. Добраться до них можно самыми разными способами. Но, пожалуй, самый быстрый и комфортный вариант — вертолетные путешествия, организуемые туроператором «Северный Урал»: с 1 февраля по 31 марта 2022 года на плато Манпупунёр запланированы несколько индивидуальных и групповых туров. За два часа эпической воздушной экскурсии перед глазами проплывет запорошенная снегом тайга Коми и седые макушки Уральских гор и, что не стоит недооценивать, будет шанс увидеть заиндевелые идолы с высоты птичьего полета. Бонусом же станет короткое посещение окутанного мистикой перевала Дятлова.
Кстати, в марте 2022 на Северном Урале можно будет попробовать себя и в таком экстремальном развлечении как хели-ски. Любители скитуров (лыжных походов в труднодоступные места), а также фрирайда (залихватского спуска по целине), будут жить в горном приюте у подножия горы Манарага в национальном парке «Югыд ва», и на лыжах и сноубордах взрывать легкий и нежный как пух паудер на склонах высочайших вершин Урала — гор На́родная и Манара́га.
Северная рыбалка*: за идеальным трофеем
Республика Коми — одно из самых неочевидных и пока еще недооцененных направлений для рыбалки. «Тихая охота» на щуку и окуня, сига и хариуса, язя и карася, а также на многие другие виды рыб разрешена в самых разных реках и озерах региона. Например, на озере Кадам, богатом окунем и щукой. На расположенной в сосновом бору базе отдыха «Кадам» организуют посещение рыбопромысловых участков «Руч-Гу» («Лисья нора»), «Сед-Кедж» («Черный омут») и «Подкадамье», где находятся нерестилища рыб — при желании, пойманный улов пойдет на уху или будет закопчен для перевозки. А в гостевом доме «Застава Коми» рыбалку можно совместить с этническим туризмом — здесь можно самому, засучив рукава, замесить бездрожжевое тесто, а потом достав свежевыпеченный каравай из русской печи при помощи деревянной лопаты, макать хрустящую корочку в сметану и запивать парным молоком. И, хорошенько подкрепившись, проехаться на снегоходе, «бразды пушистые вздымая», по вертлявой реке Кулом.
Хороша рыбалка и на реке Вымь, притоке Вычегды. Здесь водится свыше 20 видов рыб, среди которых — нельма и семга, сиг и стерлядь, хариус и щука. Рыболовно-охотничья база «Обдыр», что в западной части республики, организует целые сезонные рыболовные туры на реки Коми.
*Перед рыбалкой обязательно ознакомьтесь с Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.
Народные промыслы и современный дизайн: дорожная карта трансформации
Столетний юбилей республики — отличная возможность заново переосмыслить традиции и взглянуть на привычное и давно известное под другим углом. Так, Коми всегда была богата на изделия народных промыслов — на работы из соснового корня и бересты, художественную керамику и ручное ткачество, роспись по дереву и набивные ткани. В этом году Министерство культуры республики инициировало межрегиональный проект «КЕРКА. Искусство жить на Севере». Его главная задача — сформулировать новый подход к авторскому и ремесленному производству на территории Коми, сделать их более современными и актуальными для практического использования в дизайне и искусстве украшения дома. Итогом проекта станет рекламно-информационный каталог, в котором ремесленные изделия будут представлены в современных интерьерах — презентация каталога состоится уже в декабре этого года на базе сыктывкарского Центра культурных инициатив «Югор».
Новый год и зимние каникулы: парк «Югыд ва» и туры по республике
Встретить новый 2022-й год активно и в необычном окружении — хорошая альтернатива надоевшему телевизору и оливье. Во время зимних каникул на базе «Желанное», расположенной на территории национального парка «Югыд ва», можно провести время со всеми чадами и домочадцами или друзьями на девственной природе Коми края. Отдых здесь особенно оценят жители мегаполисов, измученные суетой и стрессом, — в окружении белого безмолвия долин и увенчанных снежными шапками горных вершин вы сможете настроиться на безмятежную «волну» северного края.
Сделать зиму в Коми насыщенной помогут и туры в Ухту — родину первой промышленной добычи нефти в России. Помимо обновленной набережной и музеев гостей ждут лыжно-спортивные базы «Сияние Севера» и «Снегири». Ну, а в Сыктывкаре нельзя пропустить Национальный музей Республики Коми, Национальную галерею и Центр культурных инициатив «Югор».