КОМИ-вояджер

В Коми мифы и легенды существуют бок о бок с обычной жизнью: в сильном снегопаде можно разглядеть очертания духов, а в гуле северного ветра — уловить рассказ о древних преданиях. Пожалуй, лучшее место для погружения в этот загадочный мир — Финно-угорский этнопарк в селе Ыб — территория знаменитого коми охотника Йиркапа. Йиркап — это вам не просто герой мифов и преданий коми. Это образ мужчины-добытчика, занимающегося одним из наиболее важных на Севере занятий — охотой. В самой фигуре героя заключена философия таинственного промыслового мира, секреты которого далеко не каждому удалось разгадать. Однако Финно-угорский этнопарк смог немного приоткрыть завесу тайны над миром коми охотников и с удовольствием делится ею в туре «В гости к охотнику Йиркапу». Кстати, мало кто знает, что Коми — родина лыж: именно на территории республики нашли фрагмент самой древней лыжи в мире, по легенде, принадлежавшей Йиркапу: ее возраст — более 7000 лет!

В этнопарке получится не только увидеть силки и ловушки, которые использовались коми во время промысловой охоты на зверя, но и собрать их самостоятельно. А еще тут приглашают попробовать приготовленные с душой блюда финно-угорской кухни — оленину, охотничий суп (кос яя шыд) из сушеного мяса и шаньги, а также чай с морошкой, зверобоем и мятой. Ну и, конечно же, в этнопарке можно увидеть народные музыкальные инструменты, по достоинству оценить коллекцию национальных костюмов финно-угорских народов и сфотографироваться в них, а на прощание — своими руками изготовить оберег коми, который определенно станет одним из лучших сувениров из поездки.