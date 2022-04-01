Мы подвели итоги конкурса историй о путешествиях на машине

Наступил момент объявить итоги нашего совместного фотоконкурса с Volvo.

В связи с ограничением функционала социальной сети Instagram* в России конкурс на лучшие фотоистории #МирVolvo, проводимый нами вместе с Volvo Car Russia, был завершен. Мы благодарим всех за участие и прекрасные работы!



По итогу первого этапа «февраль-март 2022» мы отобрали трех победителей, каждый из которых получит фирменные призы: кепку, зонт, зарядный провод Mini USB-TypeC, коллекционную мини модель Volvo от компании Volvo Car Russia

Напомним: в конкурсе участвовали любые фотографии с хештегом #МирVolvo и истории из автопутешествий, в которых вы успели побывать. На фотографиях даже могло не быть машины — главное, чтобы конкурсантам было что рассказать о поездке! Победители — перед вами.

1 Никита Барановский

Никита Барановский отправился на авто в большую Кавказскую поездку – побывал в урочище Джилы-Су, на Домбае и плато Бермамыт, слушал тишину и любовался Эльбрусом.

Volvo около реки Малка на пути к урочищу Джилы Су

«Очень хочется проделать этот путь ещё раз, провести больше времени в каждом месте, которое мы видели, и, может быть, даже повторить попытку проехать от Джилы Су до Тырныауза», – Никита Барановский.

2 Двое в Вольво

Ребята из блога @dvoevvolvo путешествуют на Volvo уже 12 лет и однажды сорвались в спонтанную поездку в Каппадокию, где взмывают в небо сотни воздушных шаров.

«Мы давно мечтали побывать в Турции, а именно в Каппадокии. И вот, осенью 2021 года, в условиях пандемии и закрытых границ, у нас получилась эта поездка – почти спонтанная, так как не было уверенности, что все получится. Получилось даже лучше, чем мы себе представляли!⁣»

3 Ксения Гилева

А Ксения Гилева отправилась на машине в рождественское путешествие в Атланту с остановкой в Саванне – и прихватила с собой фотогеничного английского бульдога.

«Вспоминаю наше рождественское путешествие в Атланту (штат Джорджия). Хотя изначально мы планировали поехать в Чикаго, позже решили поехать на машине в Атланту с остановкой в Саванне. Ещё один плюс поездки на машине – это то, что наш собакен тоже поехал с нами», – Ксения Гилева.

С каждым из победителей компания Volvo Car Russia свяжется дополнительно для вручения призов в срок до 31 мая 2022 года.

Помните: путешествия на машине круче, чем может показаться!

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