Красивейшую австралийскую скалу закрывают для посещения. К ней выстроилась гигантская очередь

С субботы, 26 октября 2019 года, подъем на огромный монолит Улуру, также известный как Эрс-Рок, будет официально закрыт.

Скала Улуру в центральной части Австралии считается священным местом для коренных жителей – племени анангу. Именно им с 26 октября 1985 года официально принадлежит монолит. Аборигены, в свою очередь, отдали скалу и близлежащую территорию в аренду правительству сроком на 99 лет.