Красивейшую австралийскую скалу закрывают для посещения. К ней выстроилась гигантская очередь

Туристы спешат подняться на вершину Улуру в последний раз.

С субботы, 26 октября 2019 года, подъем на огромный монолит Улуру, также известный как Эрс-Рок, будет официально закрыт. Скала Улуру в центральной части Австралии считается священным местом для коренных жителей – племени анангу. Именно им с 26 октября 1985 года официально принадлежит монолит. Аборигены, в свою очередь, отдали скалу и близлежащую территорию в аренду правительству сроком на 99 лет.

One day out from Uluru climb closure, this is the line at 7am. pic.twitter.com/fxs344H6fV — Oliver Gordon (@olgordon) October 23, 2019

За использование местности в качестве национального парка местные жители получают ежегодную плату в размере 75 тысяч долларов, а также 20 процентов от стоимости каждого входного билета. Именно поэтому заинтересованные в развитии туризма аборигены не препятствовали посещению Улуру. Со временем, когда поток туристов заметно увеличился, местные жители стали опасаться за сохранность старинных наскальных рисунков и выступили с просьбой о запрете на подъем. Решение принял управляющий совет, состоящий из представителей племени.

‘‘I cannot climb out of respect for the Aboriginal people’’



Hikara Ide of Japan pays his respects to Uluru and the wishes of the traditional owners pic.twitter.com/k44HvTciCb — Alex Ellinghausen (@ellinghausen) October 25, 2019

После этого многие путешественники ринулись к достопримечательности, чтобы успеть посмотреть наскальные изображения у ее основания и пройти 10-километровый маршрут по Улуру.

The climb at Uluru has been opened for the final time ⁦@10NewsFirst⁩ pic.twitter.com/BA1PWzZZo4 — Brett Clappis (@BrettClappis) October 25, 2019