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Путешествия

Красивейшую австралийскую скалу закрывают для посещения. К ней выстроилась гигантская очередь

Интерфакс
25 октября 2019
Скала Улуру
Фото: enjosmith/flickr.com
Улуру, Австралия. Фото: Leo Li/Flickr.com
Фото: Leo Li/Flickr.com
Улуру, Австралия. Андрей Бобрик
Туристы спешат подняться на вершину Улуру в последний раз.

С субботы, 26 октября 2019 года, подъем на огромный монолит Улуру, также известный как Эрс-Рок, будет официально закрыт.

Скала Улуру в центральной части Австралии считается священным местом для коренных жителей – племени анангу. Именно им с 26 октября 1985 года официально принадлежит монолит. Аборигены, в свою очередь, отдали скалу и близлежащую территорию в аренду правительству сроком на 99 лет.

За использование местности в качестве национального парка местные жители получают ежегодную плату в размере 75 тысяч долларов, а также 20 процентов от стоимости каждого входного билета. Именно поэтому заинтересованные в развитии туризма аборигены не препятствовали посещению Улуру.

Со временем, когда поток туристов заметно увеличился, местные жители стали опасаться за сохранность старинных наскальных рисунков и выступили с просьбой о запрете на подъем. Решение принял управляющий совет, состоящий из представителей племени.

После этого многие путешественники ринулись к достопримечательности, чтобы успеть посмотреть наскальные изображения у ее основания и пройти 10-километровый маршрут по Улуру.

Подъем на скалу считается опасным из-за сильного ветра и жары, которая летом достигает в Австралии 45 градусов. Около 40 человек погибли, пытаясь покорить скалу.

Улуру – одна из главных природных достопримечательностей Австралии. Ее высота составляет 348 метров, а ширина – более трех километров. Гора сформировалась более 680 млн лет назад.

За последний год национальный парк Улуру-Ката Тхута посетили около 400 тыс. человек со всего мира.