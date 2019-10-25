Красивейшую австралийскую скалу закрывают для посещения. К ней выстроилась гигантская очередь
С субботы, 26 октября 2019 года, подъем на огромный монолит Улуру, также известный как Эрс-Рок, будет официально закрыт.
Скала Улуру в центральной части Австралии считается священным местом для коренных жителей – племени анангу. Именно им с 26 октября 1985 года официально принадлежит монолит. Аборигены, в свою очередь, отдали скалу и близлежащую территорию в аренду правительству сроком на 99 лет.
One day out from Uluru climb closure, this is the line at 7am. pic.twitter.com/fxs344H6fV— Oliver Gordon (@olgordon) October 23, 2019
За использование местности в качестве национального парка местные жители получают ежегодную плату в размере 75 тысяч долларов, а также 20 процентов от стоимости каждого входного билета. Именно поэтому заинтересованные в развитии туризма аборигены не препятствовали посещению Улуру.
Со временем, когда поток туристов заметно увеличился, местные жители стали опасаться за сохранность старинных наскальных рисунков и выступили с просьбой о запрете на подъем. Решение принял управляющий совет, состоящий из представителей племени.
‘‘I cannot climb out of respect for the Aboriginal people’’— Alex Ellinghausen (@ellinghausen) October 25, 2019
Hikara Ide of Japan pays his respects to Uluru and the wishes of the traditional owners pic.twitter.com/k44HvTciCb
После этого многие путешественники ринулись к достопримечательности, чтобы успеть посмотреть наскальные изображения у ее основания и пройти 10-километровый маршрут по Улуру.
The climb at Uluru has been opened for the final time @10NewsFirst pic.twitter.com/BA1PWzZZo4— Brett Clappis (@BrettClappis) October 25, 2019
Подъем на скалу считается опасным из-за сильного ветра и жары, которая летом достигает в Австралии 45 градусов. Около 40 человек погибли, пытаясь покорить скалу.
Улуру – одна из главных природных достопримечательностей Австралии. Ее высота составляет 348 метров, а ширина – более трех километров. Гора сформировалась более 680 млн лет назад.
За последний год национальный парк Улуру-Ката Тхута посетили около 400 тыс. человек со всего мира.