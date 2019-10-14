Круизный лайнер прошел впритык по узкому каналу в Греции: видео

Судно Braemar шириной 22,5 метра и водоизмещением более 24 тысяч тонн прошло по греческому каналу, ширина которого составляет всего 25 метров в самом узком месте.
На борту лайнера находилось 929 пассажиров. По своим размерам 195-метровый Braemar стал крупнейшим кораблем в истории, прошедшим через Коринфский канал. Во избежание повреждений стен канала и бортов судна, крупнотоннажные лайнеры проходят канал на буксире, который можно заметить и на этом видео.
Судно принадлежит норвежской компании «Fred. Olsen Cruise Lines». В 2013 году оно впервые совершило круиз по Русскому Северу с конечным пунктом в Архангельске.
Коринфский канал был прорыт через Коринфский перешеек в 1893 году. Он соединяет Коринфский залив Ионического моря с Сароническим заливом Эгейского моря. Высота стен канала, через которые перекинуты один железнодорожный и три автомобильных моста, достигает 76 метров.
Посмотрите на самый крупный круизный лайнер, когда-либо заходивший в воды России.