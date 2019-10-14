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Путешествия

Круизный лайнер прошел впритык по узкому каналу в Греции: видео

14 октября 2019
Braemar
Фото: Fred. Olsen Cruise Lines / YouTube
Норвежский лайнер установил новый рекорд. Попасть ниткой в игольное ушко, кажется, и того легче.

Судно Braemar шириной 22,5 метра и водоизмещением более 24 тысяч тонн прошло по греческому каналу, ширина которого составляет всего 25 метров в самом узком месте.

На борту лайнера находилось 929 пассажиров. По своим размерам 195-метровый Braemar стал крупнейшим кораблем в истории, прошедшим через Коринфский канал. Во избежание повреждений стен канала и бортов судна, крупнотоннажные лайнеры проходят канал на буксире, который можно заметить и на этом видео.  

«Сегодня Braemar вошел в историю как самое длинное судно, когда-либо проходившее через Коринфский канал. Это знаменательное событие в нашей 171-летней истории, и мы рады разделить его с нашими гостями», – говорится в заявлении судовладельца Fred Olsen.

Судно принадлежит норвежской компании «Fred. Olsen Cruise Lines». В 2013 году оно впервые совершило круиз по Русскому Северу с конечным пунктом в Архангельске. 

Коринфский канал был прорыт через Коринфский перешеек в 1893 году. Он соединяет Коринфский залив Ионического моря с Сароническим заливом Эгейского моря. Высота стен канала, через которые перекинуты один железнодорожный и три автомобильных моста, достигает 76 метров.

Посмотрите на самый крупный круизный лайнер, когда-либо заходивший в воды России. 