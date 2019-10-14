Круизный лайнер прошел впритык по узкому каналу в Греции: видео

Судно Braemar шириной 22,5 метра и водоизмещением более 24 тысяч тонн прошло по греческому каналу, ширина которого составляет всего 25 метров в самом узком месте.

На борту лайнера находилось 929 пассажиров. По своим размерам 195-метровый Braemar стал крупнейшим кораблем в истории, прошедшим через Коринфский канал. Во избежание повреждений стен канала и бортов судна, крупнотоннажные лайнеры проходят канал на буксире, который можно заметить и на этом видео.