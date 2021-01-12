Крупнейший круизный оператор мира завершил четвертый квартал с чистым убытком $2,22 миллиарда

Согласно предварительным оценкам компании, ее чистый убыток в четвертом финансовом квартале, завершившемся 30 ноября 2020 года, составил 2,22 млрд $. Годом ранее Carnival Corp. получила чистую прибыль в размере $423 млн ., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз оператора.

На текущий квартал компания прогнозирует усредненный убыток в $600 млн в месяц. На конец финансового года Carnival Corp. располагала денежными средствами и их эквивалентами в размере $9,5 млрд.

Carnival приостановила все круизы с выходом из портов США в конце марта 2020 года. В ноябре компания сообщила, что не возобновит круизы ранее 31 января 2021 года.

Стоимость акций Carnival Corp. за последний год снизилась на 59%.