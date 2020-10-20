Кто в тереме живет: сказочный отель-музей в чухломских лесах

В 1897 году зажиточный крестьянин Мартьян Сазонов построил для своей молодой жены пышный терем в деревне Асташово Костромской области – да такой, что ни в сказке сказать, ни пером описать. После революции дом национализировали, в середине прошлого века тут находились уже совсем не сказочные библиотека, почта, сберкасса и медпункт, а к новому тысячелетию заброшенный терем и вовсе представлял собой руины. В 2011 году здание выкупил предприниматель из Москвы, который превратил терем в уникальный отель-музей.

Терем в Асташово был создан строительной артелью Мартьяна Сазонова – источником вдохновения для него стал проект выполненного в русском стиле великокняжеского охотничьего дома петербургского архитектора Ивана Ропета.

Музейные экспонаты терема посвящены быту крестьян-отходников, многие из которых были «питерщиками» – то есть работали в Петербурге. Прикасаться к ним не только не возбраняется, но даже приветствуется – здесь можно слушать пластинки на граммофоне, исследовать содержимое массивных сундуков, листать старые журналы и изучать росписи на старинных прялках.