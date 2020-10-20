Кто в тереме живет: сказочный отель-музей в чухломских лесах
В 1897 году зажиточный крестьянин Мартьян Сазонов построил для своей молодой жены пышный терем в деревне Асташово Костромской области – да такой, что ни в сказке сказать, ни пером описать. После революции дом национализировали, в середине прошлого века тут находились уже совсем не сказочные библиотека, почта, сберкасса и медпункт, а к новому тысячелетию заброшенный терем и вовсе представлял собой руины. В 2011 году здание выкупил предприниматель из Москвы, который превратил терем в уникальный отель-музей.
Терем в Асташово был создан строительной артелью Мартьяна Сазонова – источником вдохновения для него стал проект выполненного в русском стиле великокняжеского охотничьего дома петербургского архитектора Ивана Ропета.
Музейные экспонаты терема посвящены быту крестьян-отходников, многие из которых были «питерщиками» – то есть работали в Петербурге. Прикасаться к ним не только не возбраняется, но даже приветствуется – здесь можно слушать пластинки на граммофоне, исследовать содержимое массивных сундуков, листать старые журналы и изучать росписи на старинных прялках.
Во время реконструкции терем был полностью разобран и затем собран заново – пришлось заменить около 5000 сгнивших деталей. Для реставрации сруб был вывезен в мастерскую в Кириллове Вологодской области – специалисты сумели сохранить свыше 60% оригинальных элементов внутренней структуры и декора.
Окружённый густыми лесами, лугами и озёрами асташовский терем находится на севере Костромской области – дорога в этот «медвежий угол» из Москвы занимает 8–9 часов. Программа развлечений здесь обширная – можно отправиться на экскурсию в старинные Галич, Солигалич и Чухлому, пройти на байдарке до другого терема в деревне Погорелово, прокатиться на тракторе до усадьбы Нероново, погонять на квадроцикле или прогуляться по лесной экотропе с арт-объектами.
Посмотреть другие моменты из жизни асташовского терема и узнать о нем больше можно здесь.
Почитайте о любопытном расписном прялочном донце, которое хранится в тереме-музее.