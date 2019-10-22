Куда мы поедем завтра? Главные места 2020 года по версии Lonely Planet

На первом месте среди лучших стран для посещения туристов по версии Lonely Planet оказался Бутан. Австралийское издательство назвало страну «крошечным кусочком Гималайского рая, претендующим на то, чтобы быть настоящей Шангри-Ла».

«Если вам нравятся снежные горы, нетронутая природа и монастыри, гудящие от тибетских звуков, не смотрите дальше, чем на Бутан», – пишет Lonely Planet.

Второе место заняла Англия с «ее историческими замками и соборами, причудливыми деревнями, холмами и, конечно же, побережьем».

Третье место в рейтинге стран досталось Северной Македонии, которая «славится гастрономией, древними традициями и природой». Среди достопримечательностей страны отмечается озеро Охрид (о котором мы рассказывали здесь) и недавно запущенный High Scardus Trail – 495-километровая тропа для пеших и велосипедных прогулок, пересекающая шесть национальных парков.

Следом в топ-10 лучших мест для посещения расположились Аруба, Свазиленд, Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.

В рейтинге лучших городов победил австрийский Зальцбург. Второе место досталось столице США – Вашингтону. Третьим по версии Lonely Planet стал египетский Каир.