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Путешествия

Куда мы поедем завтра? Главные места 2020 года по версии Lonely Planet

22 октября 2019
Бутан
Бутан – самое перспективное направление 2020 года по версии Lonely Planet
Фото: Peter Morgan/flickr.com
Ливерпуль. Pixabay
Второе место заняла Англия. На фото – статуя The Beatles на обильно политых дождем улицах Ливерпуля
Фото: Pixabay
Озеро Охрид. Македония. Pixabay
Озеро Охрид – одна из главных жемчужин Северной Македонии
Фото: Pixabay
Редакция легендарного путеводителя назвала лучшие места для посещения в следующем году.

На первом месте среди лучших стран для посещения туристов по версии Lonely Planet оказался Бутан. Австралийское издательство назвало страну «крошечным кусочком Гималайского рая, претендующим на то, чтобы быть настоящей Шангри-Ла».

«Если вам нравятся снежные горы, нетронутая природа и монастыри, гудящие от тибетских звуков, не смотрите дальше, чем на Бутан», – пишет Lonely Planet.

Второе место заняла Англия с «ее историческими замками и соборами, причудливыми деревнями, холмами и, конечно же, побережьем».

Третье место в рейтинге стран досталось Северной Македонии, которая «славится гастрономией, древними традициями и природой». Среди достопримечательностей страны отмечается озеро Охрид (о котором мы рассказывали здесь) и недавно запущенный High Scardus Trail – 495-километровая тропа для пеших и велосипедных прогулок, пересекающая шесть национальных парков.

Следом в топ-10 лучших мест для посещения расположились Аруба, Свазиленд, Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.

В рейтинге лучших городов победил австрийский Зальцбург. Второе место досталось столице США – Вашингтону. Третьим по версии Lonely Planet стал египетский Каир.

Зальцбург. Евгений Гусев
Зальцбург, Австрия
Фото: Евгений Гусев
вашингтон, капитолий. Максим Попельнюх
Вашингтонский Капитолий
Фото: Максим Попельнюх
Каир, Египет. Pixabay
Каир, Египет
Фото: Pixabay

Далее расположились Голуэй (Ирландия), Бонн (Германия), Ла-Пас (Боливия), Кочи (Индия), Ванкувер (Канада), Дубай (ОАЭ) и Денвер (США).