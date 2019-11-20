Куда поедут россияне на Новый год

В ТОП-10 самых востребованных выездных направлений в туроператорском сегменте вошли: Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминиканская Республика, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Гоа (Индия), Индонезия и Малайзия. По данным Аналитической службы АТОР, на Новый год россияне в основном едут за солнцем и морем. Доля пляжных туров на выездных направлениях оценивается в 60-65%.
Также в АТОР сообщили о снижении цен на новогодние туры, минимальная стоимость на которые в последние 10 лет составляла от 1600 долларов на человека. Теперь стоимость недельных туров на новогодние праздники в трехзвездочном отеле с завтраками или с «все включено» стартует от 45-50 тысяч рублей на человека.
Общий рейтинг самых востребованных внутренних направлений на Новый год возглавляет Сочи. Следом идут Краснодарский край, курорты Кавказских Минеральных Вод, Крым, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Золотое Кольцо и Великий Устюг. Стоимость отдыха в России при этом существенно разнится. Без учета дороги в предложениях туроператоров есть цены от 2 тысяч рублей на человека за 4 дня в Краснодарском крае без питания, однако есть и туры стоимостью до 360 тысяч на человека на те же 4 дня.
Как сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, туристический поток растет и на въездном рынке. Чаще всех для отдыха Россию выбирают жители Китая, Германии, Испании, США и Израиля.