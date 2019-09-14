Куда поехать в бархатный сезон: 4 варианта

Вместе с экспертами онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip мы выбрали четыре страны, где в сентябре и октябре вам будет так же комфортно, как в июле.
Родос омывают сразу два моря — Эгейское на западе и Средиземное на востоке. Они разные, так что можно подобрать отдых под свой вкус: в Иксие и Ялиссосе на Эгейском море отличные волны для виндсёрфинга, а в Фалираки и Линдосе на Средиземном - песчаные пляжи, идеально подходящие для отдыха с детьми.
Начало осени на Родосе — прекрасное время, чтобы наконец осмотреть достопримечательности. Летом это рискованно: солнце слишком горячее, и есть высокий шанс получить тепловой удар. А вот в сентябре уже можно смело ехать и в столицу, Родес, чтобы погулять по древним улочкам и древним развалинам, и в красивейший Линдос с белыми домиками и осликами, которые отвезут вас к монастырю на горе.
Когда ехать: сентябрь, начало октября
Температура воздуха: +26…+27 °C
Температура воды: +24…+26 °C
Авиабилеты: от 22 000 рублей
Отели: от 2 200 рублей за ночь на двоих
В Тунисе лето не заканчивается до середины октября, а уж в сентябре здесь будет комфортно только любителям купаться в море температуры парного молока. Лучше всего ехать ближе к октябрю: уже и на солнце не сгорите, и до основных достопримечательностей доехать сможете. А тут есть что посмотреть: древний Карфаген, который все изучали на уроках истории, красивая столица Тунис с соборами и мечетями, Хаммамет с древнеримскими руинами. А можно отправиться на экскурсию в Сахару и посмотреть там на декорации к современному фильму из «Звёздных войн».
А ещё Тунис знаменит своей талассотерапией — спа-процедурами с использованием лечебных грязей и морской воды. Местные специалисты переняли методики у французов. Так что у вас есть прекрасная возможность подтянуть фигуру и омолодиться. Выбирайте отель, предлагающий спа-услуги.
Учтите, что в октябре иногда идут дожди. Правда, облака чаще всего приходят во второй половине дня, так что с утра можно позагорать, а потом — на экскурсии или в спа.
Когда ехать: сентябрь, октябрь
Температура воздуха: +27…+30 °C
Температура воды: +25…+27 °C
Авиабилеты: от 19 450 рублей
Отели: от 2 800 рублей за ночь на двоих
Осень приходит в Израиль только в ноябре, так что осенью вас ждёт отличный отдых. Эксперты OneTwoTrip советуют выбирать Тель-Авив: современный город с огромным количеством отличных песчаных пляжей и развитой инфраструктурой.
Сам Тель-Авив сравнительно молодой город, ему чуть больше столетия, так что исторических достопримечательностей здесь нет. Зато имеется много интересных музеев — изобразительных искусств, «Эрец-Исраэль», музей еврейской диаспоры.
И, конечно, нельзя не посетить Яффу — один из древнейших городов мира. По преданиям именно здесь Ной построил свой ковчег, Персей освободил Андромеду, а апостолу Петру было видение.
Когда ехать: октябрь
Температура воздуха: +27…+29 °C
Температура воды: +25…+27 °C
Авиабилеты: от 12 300 рублей
Отели: от 4 100 рублей за ночь на двоих
Южный испанский остров подходит для отдыха круглый год, но туристическим считается сезон с апреля по октябрь. Идеально здесь отдыхать в начале октября, когда сочетание температуры и количества туристов идеально: вода тёплая, а желающих искупаться и позагорать меньше, чем летом.
Пляжи на Майорке словно сошли с рекламных фото: мелкий белый песок и море всех оттенков синего и изумрудного. Купаться можно до конца октября. Многие путешественники занимаются дайвингом или виндсёрфингом — для этого есть все условия.
Октябрь хорош и для осмотра достопримечательностей острова. Конечно, в первую очередь стоит посетить столицу, Пальма-де-Майорку с впечатляющим Кафедральным собором, интерьер которого восстанавливал Антонио Гауди. Осмотрите замок Бельвер и дворец Альмудайна. За прогулками по узким улочкам и потрясающими видами стоит ехать в городок Вальдемоса, а если вас больше привлекают природные красоты, посетите пещеру Дракона и мыс Форментор.
Когда ехать: октябрь
Температура воздуха: +25…+27 °C
Температура воды: +24…+26 °C
Авиабилеты: от 15 400 рублей
Отели: от 3 700 рублей за ночь на двоих
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