Куда поехать в бархатный сезон: 4 варианта

В Тунисе лето не заканчивается до середины октября, а уж в сентябре здесь будет комфортно только любителям купаться в море температуры парного молока. Лучше всего ехать ближе к октябрю: уже и на солнце не сгорите, и до основных достопримечательностей доехать сможете. А тут есть что посмотреть: древний Карфаген, который все изучали на уроках истории, красивая столица Тунис с соборами и мечетями, Хаммамет с древнеримскими руинами. А можно отправиться на экскурсию в Сахару и посмотреть там на декорации к современному фильму из «Звёздных войн».

А ещё Тунис знаменит своей талассотерапией — спа-процедурами с использованием лечебных грязей и морской воды. Местные специалисты переняли методики у французов. Так что у вас есть прекрасная возможность подтянуть фигуру и омолодиться. Выбирайте отель, предлагающий спа-услуги.

Учтите, что в октябре иногда идут дожди. Правда, облака чаще всего приходят во второй половине дня, так что с утра можно позагорать, а потом — на экскурсии или в спа.