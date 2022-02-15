Куда путешествовали россияне в 2021 году: топ-5 направлений

Почти половина поездок пришлась на «ближнее зарубежье».

Ассоциация туроператоров России проанализировала статистику пограничной службы и данных, предоставленных туристическими офисами различных государств.

Несмотря на сложности, которые создала пандемия, российские туристы использовали любую возможность для путешествий. И хотя число поездок за рубеж в 2021 году в два раза (55,4%) ниже, чем в 2019 году – эта цифра на 51% выше итогов 2020 года.

В общей сложности в прошлом году россияне совершили 21 413 573 поездки за границу: здесь учтены пересечения границы с любыми целями, включая обучение, воссоединение семьи или работу. По этой причине почти 40% (8 454 980) выездов пришлось на «ближнее зарубежье» (Украину, Казахстан и другие страны постсоветского пространства).

Кроме того, еще 2 853 524 поездки были совершены россиянами в государства «дальнего» зарубежья, закрытые для туристов на тот момент. Правом въезда обладали россияне с ВНЖ, разрешением на работу и так далее.

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Но все же половина выездного потока была туристической: 10 105 069 поездок. При этом львиную долю, 46,5% или 4,7 млн. человек, сформировала Турция. Эта страна с самого начала пандемии установила сравнительно несложные правила въезда. Кроме того, аэропорт Стамбула использовался как пересадочный узел для путешествия дальше по миру.

Второе место – 1,5 млн. человек, Абхазия ;

; третье – 1 млн. – Египет ,

, за ними следуют ОАЭ (613 тыс.) и Кипр (561 тыс.).

В первую десятку также вошли следующие страны: Греция, Мальдивы, Доминикана, Хорватия и Куба. В ряде случаев (Кипр, Хорватия и другие) россиянам для въезда требуются визы, получить которые было сложно, что отчасти перетянуло поток на безвизовые Турцию и Египет.

Греция, Санторин Фото: Чаплыгина Алена Владимировна | Фотохостинг Nat-geo.ru

Черногория приняла 80 тысяч российских туристов, и эта цифра могла бы быть больше, если бы не отсутствие авиасообщения. В соседнюю Сербию приехало 84 тысячи человек, но и она нередко выступала в качестве пересадочного узла для поездки к морю.

Замыкает Топ-20 Шри-Ланка: 17 тысяч человек. По сравнению с 2019 годом снижение турпотока составило 81%. Но нескольким зарубежным странам в 2021 году удалось превзойти прежние показатели: у Танзании это +1227%, у Египта – +425%, у Мальдив – +267%. А другой пример роста «бюджетного» турпотока показала Абхазия (+30%).

Направлению удалось серьезно превысить доковидные объемы за счет близкого соседства и наземной границы, полного отсутствия любых ковидных ограничений и относительно низких цен.

В 2022 году картина будет кардинально иная: все больше стран снимают ограничения, связанные с коронавирусом.