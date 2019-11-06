Культурное наследие Барселоны, о котором вы не знали: 7 памятников ЮНЕСКО

Приходилось ли вам из хвойного леса попадать в лес колонн, причудливо переплетающихся друг с другом под потолком? Если нет – отправляйтесь в бывшую текстильную Колонию Гуэль на юге Барселоны, где рукой непревзойденного мастера ар-нуво Антонио Гауди воздвигнута крипта. Гауди применил гиперболические параболоиды для строительства наружных фасадов, гипербо­лоиды для создания пространства для света, а также закрученную геликоиду, как в змеевид­ной скамье Парка Гуэль, визуально отражающую движение. Эффект получился ошеломляющим. Крипта располагается среди сосен, и колонны внутри помещения перекликаются с окружающими де­ревьями, а причудливые витражи расцвечивают пространство внутри в волшебные оттенки, превращая это место в некую древнюю пещеру. Считается, что это строение стало «лабораторией Гауди», в которой он опробовал свои идеи, позже воплотившиеся в облике знаменитого собора Саграда-Фамилия. В 2005 году крипта была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Если вам интересны другие шедевры Антонио Гауди, можете отправиться в город Матаро, где в здании Nau Gaudi (одном из первых проектов архитектора) находится крупнейший музей современного искусства. А неподалеку от городка Ла-Побла-де-Лильет, у подножия Пиренейских гор, лежит малоизвестный памятник ландшафтной архитектуры – сады и водопады Артигас, где Гауди в своей неповторимой манере смог гармонично вписать свои работы в природное обрамление.