Культурное наследие Барселоны, о котором вы не знали: 7 памятников ЮНЕСКО

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Крипта в колонии Гуэль
Приходилось ли вам из хвойного леса попадать в лес колонн, причудливо переплетающихся друг с другом под потолком? Если нет – отправляйтесь в бывшую текстильную Колонию Гуэль на юге Барселоны, где рукой непревзойденного мастера ар-нуво Антонио Гауди воздвигнута крипта. Гауди применил гиперболические параболоиды для строительства наружных фасадов, гиперболоиды для создания пространства для света, а также закрученную геликоиду, как в змеевидной скамье Парка Гуэль, визуально отражающую движение. Эффект получился ошеломляющим. Крипта располагается среди сосен, и колонны внутри помещения перекликаются с окружающими деревьями, а причудливые витражи расцвечивают пространство внутри в волшебные оттенки, превращая это место в некую древнюю пещеру. Считается, что это строение стало «лабораторией Гауди», в которой он опробовал свои идеи, позже воплотившиеся в облике знаменитого собора Саграда-Фамилия. В 2005 году крипта была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Если вам интересны другие шедевры Антонио Гауди, можете отправиться в город Матаро, где в здании Nau Gaudi (одном из первых проектов архитектора) находится крупнейший музей современного искусства. А неподалеку от городка Ла-Побла-де-Лильет, у подножия Пиренейских гор, лежит малоизвестный памятник ландшафтной архитектуры – сады и водопады Артигас, где Гауди в своей неповторимой манере смог гармонично вписать свои работы в природное обрамление.
Биосферный заповедник «Монсень»
Если вы устали от столпотворения туристов на узких улочках и залитых солнцем городских площадях, отправляйтесь на лоно природы – в биосферный заповедник «Монсень», не так давно тоже взятый под заботливое крыло охраны ЮНЕСКО. Он находится всего в сорока минутах езды от Барселоны и замечателен в любое время года: весной и летом здесь можно полюбоваться на пышную зелень у подножия горной гряды, зимой – оказаться в рождественской сказке среди елей (и даже выкупить дерево для собственного праздника), а осенью – убедиться, что «в багрец и золото одетые леса» вдохновляют в Барселоне не хуже, чем в Болдино. Национальный парк славится разнообразием трекинговых маршрутов, так что закидывайте рюкзак за плечи или берите с собой корзинку для пикника с видом на горы, и вперед!
Патум – огненный праздник в Берге
Раз в году улочки каталонского города Берга преображаются: повсюду зажигаются огни, факелы и фейерверки, на стенах домов вырастают диковинные тени, пляшущие под ритмичный бой барабанов. Это Патум – национальный каталонский праздник, совпадающий с католическим днем Тела и Крови Христовых. Традиции праздника уходят корнями в 14 век – немудрено, что он признан объектом нематериального наследия ЮНЕСКО. Поверьте, вы не сможете остаться в стороне, когда вокруг начнется шествие мистических фигур, а огненные демоны примутся изрыгать пламя.
Башни из людей
Творческий и веселый нрав людей, живущих на побережье Коста-Барселона, был одним из главных источников традиций на протяжении всей истории. Среди них выделяется «Кастельерс» — один из самых узнаваемых символов каталонской культуры, в 2010 году признанный ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия. «Кастельерс» представляют собой «башни» из людей, возводимые в честь ежегодных праздников в городах и поселках Каталонии. Участники, называемые «кастельерами», становятся друг другу на плечи, формируя собой башни высотой от шести до десяти этажей. Напряжение не покидает зрителей до последнего момента «строительства», когда на верхушку башни не взбирается ребенок, поднимая руку. Эта традиция переходит из поколения в поколение с XIX века, и полюбоваться этим зрелищным мероприятием можно на любых крупных праздниках Барселоны.
Фестиваль Фиа-Файя
Фиа-Файя (Fia-Faia Festival) – еще один праздник, который издревле отмечают в Каталонии «с огоньком». И если вы думали, что прыжки через костер – это чисто русская забава, вынуждены вас разочаровать: в каталонском городе Бага традиция прыгать через собранный из множества факелов костер сложилась уже давно. Она символизирует очищение в дни зимнего солнцестояния. Фиа-Файя отмечается в канун Рождества: в этот день во всем городе жгут пучки сухих трав и поют песни, а после собираются на площади, чтобы сложить большой костер и проверить свою смелость (и прыгучесть). В декабре 2015 года праздник был объявлен ЮНЕСКО достоянием человечества.
Дворец Гуэля в Барселоне
Дворец Гуэля, построенный по заказу известного промышленника и покровителя Гауди, стал одной из ранних работ прославленного архитектора. Он стоит неподалеку от центрального бульвара Ла Рамбла. Внешне дворец получился скромным (в той степени, насколько творения Гауди вообще можно назвать «скромными»), но вот внутреннее убранство поражает своим многообразием элементов, взятых с разных архитектурных стилей. При посещении дворца можно выбрать одну из нескольких групповых экскурсий, взять квест-аудиогид (эксперты Anex Tour особенно рекомендуют этот вариант для детей) или почувствовать себя особенным гостем с личным гидом. И не забудьте подняться на крышу!
Геопарк Центральной Каталонии
Если вы увлекаетесь геотуризмом, вам противопоказано уезжать из Барселоны, не посетив ее главную геологическую достопримечательность. Геологический и горный парк центральной Каталонии – член Европейской сети геопарков под эгидой ЮНЕСКО. Геопарк объединяет основные геологические и горнодобывающие достопримечательности региона и позволяет туристам посмотреть их все с помощью разных маршрутов. Там вы сможете узнать больше про природу, геологию, горную промышленность, гастрономию и культурное наследие региона. Рельеф парка формировался десятки миллионов лет, с тех пор, когда в этих местах еще находилось глубокое море. Оно исчезло с образованием Пиренейских гор, а вот загадочные пещеры Монсеррат, уникальные пейзажи и необычные скалообразования остались и ждут любознательных гостей.
Узнать больше о культурном наследии Барселоны и о том, что Барселона – это намного больше, чем исхоженные туристами места и знакомые всем «открыточные» виды, вы сможете на сайте одноименного проекта, организованного при поддержке Совета депутатов провинции Барселона, а также в его соцсетях: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
Найти и приобрести максимально подходящие туры и составить план отдыха можно на сайте ANEX Tour