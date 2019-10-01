Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Путешествия

Культурной столицей Европы впервые стал город, лежащий за полярным кругом

Visit Norway
01 октября 2019
Концертный зал и библиотека в Будё
Будё, Норвегия
Landegode-Bodo-Norwegian-Sunset-Mountain-Nordland-3861596. Maxpixel.net
Будё, Норвегия
Фото: Maxpixel
Им стал норвежский Будё.

Будё объявлен культурной столицей Европы 2024 года. Этот город – столица норвежской губернии Нурланд. В Нурланде находятся Лофотенские острова и архипелаг Вестеролен, привлекающие путешественников со всего мира. Рядом с Будё находится сильнейшее в мире приливное течение Сальтстраумен, которое описывал в своих романах Жюль Верн.

По словам мэра города Иды Пиннерёд, получение статуса культурной столицы Европы станет для Будё еще одним шагом на пути развития и диверсификации города и всего региона, а также сделает город еще более привлекательным как для местных жителей, так и для путешественников, желающих познакомиться с настоящим севером.

Норвежский город становится культурной столицей Европы уже в третий раз. В 2000 году этот титул был присвоен Бергену, а в 2008 – Ставангеру.

Культурная столица Европы выбирается с 1985 года. В конце 1990-х аналогичные европейскому проекты – Арабская столица культуры и культурная столица Америки – были запущены и в других частях света.

Наряду с Будё второй культурной столицей Европы в 2024 году будет эстонский Тарту.

Разъяренный лось напал на женщину
Природа
Разъяренный лось напал на женщину в нацпарке: видео
Дельфины выбросились на берег
Природа
Сотни дельфинов выбросились на берег в Западной Африке. Люди пытались их спасти
forest-fire-2268729_1280.jpg
Наука
Новый гель предотвратит лесные пожары
L'inconnue_de_la_Seine_(masque_mortuaire).jpg
Наука
Как «утонувшая Мона Лиза» спасла миллионы жизней
Пляж, вода, берег, море, океан. Pixabay
Человек
Доказано: жизнь у моря улучшает психическое здоровье
Концертный зал и библиотека в Будё
Путешествия
Культурной столицей Европы впервые стал город, лежащий за полярным кругом
Красная Поляна. Татьяна Лещинская
Наши выставки
Приглашаем на фотовыставку «Красная Поляна. Что это для тебя?»
65439.jpg
Наука
Транспортный Boeing C-17 пролетает между небоскребами: 360-видео
/upload/iblock/890/89056d6b6a3063597a00d546bef2dc4a.jpg
Наука
Норвегия станет первой страной в мире с «электрическим» авиасообщением