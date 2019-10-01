Культурной столицей Европы впервые стал город, лежащий за полярным кругом

Будё объявлен культурной столицей Европы 2024 года. Этот город – столица норвежской губернии Нурланд. В Нурланде находятся Лофотенские острова и архипелаг Вестеролен, привлекающие путешественников со всего мира. Рядом с Будё находится сильнейшее в мире приливное течение Сальтстраумен, которое описывал в своих романах Жюль Верн.

По словам мэра города Иды Пиннерёд, получение статуса культурной столицы Европы станет для Будё еще одним шагом на пути развития и диверсификации города и всего региона, а также сделает город еще более привлекательным как для местных жителей, так и для путешественников, желающих познакомиться с настоящим севером.

Норвежский город становится культурной столицей Европы уже в третий раз. В 2000 году этот титул был присвоен Бергену, а в 2008 – Ставангеру.

Культурная столица Европы выбирается с 1985 года. В конце 1990-х аналогичные европейскому проекты – Арабская столица культуры и культурная столица Америки – были запущены и в других частях света.

Наряду с Будё второй культурной столицей Европы в 2024 году будет эстонский Тарту.