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Путешествия

From Kurils with love: как прошла экологическая экспедиция на Курильские острова

30 октября 2019
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Фото: Евгений Касперский
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Фото: Евгений Касперский
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Фото: Евгений Касперский
Большая команда экоактивистов, документалистов и фотографов вместе с Евгением Касперским летом этого года отправилась в 12-дневную экспедицию по Курильским островам. Цель этого путешествия, спонсором которого выступает «Лаборатория Касперского», – исследовать уникальную экосистему одного из самых удалённых архипелагов и привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, с которыми сегодня сталкиваются Курилы.

Экспедиция прошла при консультационной поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF), эксперты которого помогают активистам понять особенности местной флоры и фауны, в том числе морской, и рассказывают о самых актуальных экологических проблемах Курильских островов.

«WWF России работает по меньшей мере в 47 регионах России от Мурманска до Камчатки, – отметил Сергей Рафанов, директор Камчатского/Берингийского экорегионального отделения WWF России. – Северная часть Тихого океана, включающая Берингово и Охотское моря, является одним из приоритетных регионов в стратегии WWF по сохранению биоразнообразия нашей планеты. Курильские острова – дом для многих уязвимых видов птиц и морских млекопитающих, краснокнижных растений. Мы считаем крайне важным сохранение уникальной экосистемы островов и приветствуем внимание крупного бизнеса и рядовых граждан к экологическим проблемам этого региона».

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Фотографии предоставлены участниками экспедиции From Kurils with Love
Фото: Евгений Касперский
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Фотографии предоставлены участниками экспедиции From Kurils with Love
Фото: Евгений Касперский
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Фотографии предоставлены участниками экспедиции From Kurils with Love
Фото: Евгений Касперский

За неполные две недели участники экспедиции исследовали такие острова, как, например, Онекотан, Ушишир, Симушир и Уруп. Итогом этого путешествия станет документальный фильм, который покажет всю красоту Курил широкой аудитории. Над этим фильмом прямо на борту экспедиционного корабля работали такие путешественники, фотографы и экологи, как Ренан Озтурк (Renan Ozturk), Тейлор Риз (Taylor Rees), Крис Буркард (Chris Burkard), Тед Гессер (Ted Hesser), Джеф Кёрби (Jeff Kerby) и Руши Сугла (Rushi Sugla).   

«Курильские острова – одно из самых удивительных мест, в которых я когда-либо был, со своим особым климатом и умопомрачительными пейзажами. Но вот добраться сюда непросто – для этого надо организовать настоящую экспедицию. Когда я узнал, что Ренан Озтурк мечтает увидеть Курилы и в целом заинтересован в исследовании столь удалённых мест, я решил помочь ему исполнить мечту и пригласил его в экспедицию. Изучать Курилы с группой профессионалов, которые занимаются экологическими вопросами и документируют всё происходящее, – это вдвойне круто. Мы также очень ценим поддержку WWF России: эксперты фонда помогают нам лучше понять, как живут обитатели этого региона и что угрожает их сохранности. Я надеюсь, что все вместе мы сможем привлечь внимание общественности к этому месту, которое очень нуждается в защите. В этом и заключается суть нашей экспедиции», – заявил Евгений Касперский.

Проект FromKurilsWithLove был создан, чтобы исследовать уникальную экосистему этих удалённых островов и показать широкой общественности всю их красоту и хрупкость. Сделать это эксперты собираются с помощью документального фильма. Именно поэтому к проекту привлекли международную команду известных фотографов и документалистов, а также пригласили экоактивистов и учёных, специализирующихся на изучении флоры и фауны региона. В рядах участников экспедиции был даже местный эксперт по морским млекопитающим, который изучает этот регион почти 30 лет!

Все они внесли существенный вклад в подготовку фильма, наблюдая и запечатлевая жизнь на Курильских островах. Создатели проекта надеются, что фильм станет своего рода посланием обществу и прольёт свет на экологические проблемы, с которыми сегодня сталкиваются Курильские острова. Также они рассчитывают, что эта лента будет полезна для организации различных природоохранных инициатив.  

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Фотографии предоставлены участниками экспедиции From Kurils with Love
Фото: Евгений Касперский
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Фотографии предоставлены участниками экспедиции From Kurils with Love
Фото: Евгений Касперский
DSC02415.jpg
Фотографии предоставлены участниками экспедиции From Kurils with Love
Фото: Евгений Касперский
DSC02135.jpg
Фотографии предоставлены участниками экспедиции From Kurils with Love
Фото: Евгений Касперский

Участники экспедиции видели почти всех обитателей Курил. Они неоднократно встречали косаток, японских китов, морских львов, морских выдр и многих других. Курильские острова – это очень удалённый регион, и присутствие человека там всё ещё минимально. Но эта оторванность от цивилизации служит не только благом для природы, но и угрозой её существования – ведь любой ущерб экосистеме может очень долго оставаться незамеченным. Вот почему так важно, чтобы учёные и экологи знали о регионе как можно больше. Понимая, что там происходит, и получая информацию оперативно, они смогут сделать гораздо больше, чтобы защитить острова и их обитателей от каких-либо опасностей. А угроз немало: извержения вулканов, экологическое загрязнение, попадание микропластика в экоцепь местных обитателей, браконьерство, глобальное потепление.

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Фотографии предоставлены участниками экспедиции From Kurils with Love
Фото: Евгений Касперский
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Фотографии предоставлены участниками экспедиции From Kurils with Love
Фото: Евгений Касперский
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Фотографии предоставлены участниками экспедиции From Kurils with Love
Фото: Евгений Касперский

«Во-первых, мы поняли, насколько важна сегодня роль технологий в проведении научных исследований. А во-вторых, нас сразили два природных явления: последствия извержения вулкана на острове Райкоке, случившегося за пару недель до нашего приезда, и встреча с редким японским китом. Но подробнее об этом и многом другом – в нашем будущем фильме FromKurilsWithLove», – рассказывают участники экспедиции.

«Мы хотим показать красоту и хрупкость этого отдалённого уголка планеты, – рассказывает Ренан Озтурк, фотожурналист и документалист. – Но чтобы «достучаться» до общества, нам недостаточно просто сесть на корабль, снять красивые кадры и надеяться, что некоторые СМИ подхватят историю. Мы неспроста объединили в одной экспедиции документалистов, фотографов и экологов – только так мы сможем показать действительно осмысленную картину происходящего. В нашем документальном фильме будет всё – каждый значимый момент этой экспедиции. Именно такой честный и всесторонний контент и вызывает настоящий интерес сегодня».

Также о приключении участников экспедиции можно узнать здесь.