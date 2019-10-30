From Kurils with love: как прошла экологическая экспедиция на Курильские острова

Экспедиция прошла при консультационной поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF), эксперты которого помогают активистам понять особенности местной флоры и фауны, в том числе морской, и рассказывают о самых актуальных экологических проблемах Курильских островов.
«WWF России работает по меньшей мере в 47 регионах России от Мурманска до Камчатки, – отметил Сергей Рафанов, директор Камчатского/Берингийского экорегионального отделения WWF России. – Северная часть Тихого океана, включающая Берингово и Охотское моря, является одним из приоритетных регионов в стратегии WWF по сохранению биоразнообразия нашей планеты. Курильские острова – дом для многих уязвимых видов птиц и морских млекопитающих, краснокнижных растений. Мы считаем крайне важным сохранение уникальной экосистемы островов и приветствуем внимание крупного бизнеса и рядовых граждан к экологическим проблемам этого региона».
За неполные две недели участники экспедиции исследовали такие острова, как, например, Онекотан, Ушишир, Симушир и Уруп. Итогом этого путешествия станет документальный фильм, который покажет всю красоту Курил широкой аудитории. Над этим фильмом прямо на борту экспедиционного корабля работали такие путешественники, фотографы и экологи, как Ренан Озтурк (Renan Ozturk), Тейлор Риз (Taylor Rees), Крис Буркард (Chris Burkard), Тед Гессер (Ted Hesser), Джеф Кёрби (Jeff Kerby) и Руши Сугла (Rushi Sugla).
«Курильские острова – одно из самых удивительных мест, в которых я когда-либо был, со своим особым климатом и умопомрачительными пейзажами. Но вот добраться сюда непросто – для этого надо организовать настоящую экспедицию. Когда я узнал, что Ренан Озтурк мечтает увидеть Курилы и в целом заинтересован в исследовании столь удалённых мест, я решил помочь ему исполнить мечту и пригласил его в экспедицию. Изучать Курилы с группой профессионалов, которые занимаются экологическими вопросами и документируют всё происходящее, – это вдвойне круто. Мы также очень ценим поддержку WWF России: эксперты фонда помогают нам лучше понять, как живут обитатели этого региона и что угрожает их сохранности. Я надеюсь, что все вместе мы сможем привлечь внимание общественности к этому месту, которое очень нуждается в защите. В этом и заключается суть нашей экспедиции», – заявил Евгений Касперский.
Проект FromKurilsWithLove был создан, чтобы исследовать уникальную экосистему этих удалённых островов и показать широкой общественности всю их красоту и хрупкость. Сделать это эксперты собираются с помощью документального фильма. Именно поэтому к проекту привлекли международную команду известных фотографов и документалистов, а также пригласили экоактивистов и учёных, специализирующихся на изучении флоры и фауны региона. В рядах участников экспедиции был даже местный эксперт по морским млекопитающим, который изучает этот регион почти 30 лет!
Все они внесли существенный вклад в подготовку фильма, наблюдая и запечатлевая жизнь на Курильских островах. Создатели проекта надеются, что фильм станет своего рода посланием обществу и прольёт свет на экологические проблемы, с которыми сегодня сталкиваются Курильские острова. Также они рассчитывают, что эта лента будет полезна для организации различных природоохранных инициатив.
Участники экспедиции видели почти всех обитателей Курил. Они неоднократно встречали косаток, японских китов, морских львов, морских выдр и многих других. Курильские острова – это очень удалённый регион, и присутствие человека там всё ещё минимально. Но эта оторванность от цивилизации служит не только благом для природы, но и угрозой её существования – ведь любой ущерб экосистеме может очень долго оставаться незамеченным. Вот почему так важно, чтобы учёные и экологи знали о регионе как можно больше. Понимая, что там происходит, и получая информацию оперативно, они смогут сделать гораздо больше, чтобы защитить острова и их обитателей от каких-либо опасностей. А угроз немало: извержения вулканов, экологическое загрязнение, попадание микропластика в экоцепь местных обитателей, браконьерство, глобальное потепление.
«Во-первых, мы поняли, насколько важна сегодня роль технологий в проведении научных исследований. А во-вторых, нас сразили два природных явления: последствия извержения вулкана на острове Райкоке, случившегося за пару недель до нашего приезда, и встреча с редким японским китом. Но подробнее об этом и многом другом – в нашем будущем фильме FromKurilsWithLove», – рассказывают участники экспедиции.
Также о приключении участников экспедиции можно узнать здесь.