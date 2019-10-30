From Kurils with love: как прошла экологическая экспедиция на Курильские острова

За неполные две недели участники экспедиции исследовали такие острова, как, например, Онекотан, Ушишир, Симушир и Уруп. Итогом этого путешествия станет документальный фильм, который покажет всю красоту Курил широкой аудитории. Над этим фильмом прямо на борту экспедиционного корабля работали такие путешественники, фотографы и экологи, как Ренан Озтурк (Renan Ozturk), Тейлор Риз (Taylor Rees), Крис Буркард (Chris Burkard), Тед Гессер (Ted Hesser), Джеф Кёрби (Jeff Kerby) и Руши Сугла (Rushi Sugla).

«Курильские острова – одно из самых удивительных мест, в которых я когда-либо был, со своим особым климатом и умопомрачительными пейзажами. Но вот добраться сюда непросто – для этого надо организовать настоящую экспедицию. Когда я узнал, что Ренан Озтурк мечтает увидеть Курилы и в целом заинтересован в исследовании столь удалённых мест, я решил помочь ему исполнить мечту и пригласил его в экспедицию. Изучать Курилы с группой профессионалов, которые занимаются экологическими вопросами и документируют всё происходящее, – это вдвойне круто. Мы также очень ценим поддержку WWF России: эксперты фонда помогают нам лучше понять, как живут обитатели этого региона и что угрожает их сохранности. Я надеюсь, что все вместе мы сможем привлечь внимание общественности к этому месту, которое очень нуждается в защите. В этом и заключается суть нашей экспедиции», – заявил Евгений Касперский.

Проект FromKurilsWithLove был создан, чтобы исследовать уникальную экосистему этих удалённых островов и показать широкой общественности всю их красоту и хрупкость. Сделать это эксперты собираются с помощью документального фильма. Именно поэтому к проекту привлекли международную команду известных фотографов и документалистов, а также пригласили экоактивистов и учёных, специализирующихся на изучении флоры и фауны региона. В рядах участников экспедиции был даже местный эксперт по морским млекопитающим, который изучает этот регион почти 30 лет!

Все они внесли существенный вклад в подготовку фильма, наблюдая и запечатлевая жизнь на Курильских островах. Создатели проекта надеются, что фильм станет своего рода посланием обществу и прольёт свет на экологические проблемы, с которыми сегодня сталкиваются Курильские острова. Также они рассчитывают, что эта лента будет полезна для организации различных природоохранных инициатив.