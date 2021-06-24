Курорты Краснодарского края закрываются для невакцинированных от COVID-19

Уточняется, что исключение будет сделано для детей и лиц, имеющих противопоказания к вакцинации при наличии документа о медицинском отводе.

По данным АТОР, за 2 летних месяца, прошедших после снятия ограничений на въезд в регион, на курортах Краснодарского края отдохнули 6,2 млн туристов, из них около 70% — в августе. В 2021 году летний турпоток существенно вырос — как минимум на 50%.

На данный момент на июль отели в Сочи уже загружены на 70%, в Геленджике — примерно на 65%, Анапе — в высоком ценовом сегменте на 82%, в среднем — на 67%, в экономе — на 65%. На август в Сочи забронировано около 60% мест в объектах размещения, в Геленджике и Анапе — 50%.