Курорты Краснодарского края закрываются для невакцинированных от COVID-19

О новых ограничениях в Краснодарском крае, которые ввел глава регионального Оперштаба и губернатор Вениамин Кондратьев, сообщается на официальном сайте администрации региона.
«С 1 июля отели не примут туристов без отрицательного ПЦР-теста или прививки от COVID-19. А с 1 августа — без сертификата о вакцинации. Такое решение принял губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба», — сообщает пресс-служба администрации.
При этом не уточняется, хватит ли для въезда в Краснодарский край сертификата, который становится доступен на сайте Госуслуги после получения первой дозы вакцины. Поэтому туроператоры обеспокоены, что желающие отдохнуть в Краснодарском крае просто не успеют получить две дозы прививки.
Уточняется, что исключение будет сделано для детей и лиц, имеющих противопоказания к вакцинации при наличии документа о медицинском отводе.
По данным АТОР, за 2 летних месяца, прошедших после снятия ограничений на въезд в регион, на курортах Краснодарского края отдохнули 6,2 млн туристов, из них около 70% — в августе. В 2021 году летний турпоток существенно вырос — как минимум на 50%.
На данный момент на июль отели в Сочи уже загружены на 70%, в Геленджике — примерно на 65%, Анапе — в высоком ценовом сегменте на 82%, в среднем — на 67%, в экономе — на 65%. На август в Сочи забронировано около 60% мест в объектах размещения, в Геленджике и Анапе — 50%.