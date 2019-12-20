Курс на Восток: открываем Шарджу

Маршрут включает в себя десять остановок, среди которых – набережные Корниш и Аль-Маджаз, мечеть и Павильон бабочек на острове Аль-Нур, залитую огнями лагуну Халид с танцующими фонтанами, развлекательного комплекса Аль-Монтаза, недавно открывшегося после масштабного обновления и пополнившегося аквапарком «Жемчужное королевство» с 35 водными аттракционами, парком «Остров легенд» с 26 аттракционами и 60-метровым колесом обозрения «Око Эмиратов», Аквариум Шарджи.

Эмират идеально подходит и для семейного отдыха с детьми. Для маленьких путешественников здесь отличные пляжи с пологим входом, множество интерактивных музеев и развлекательных центров (например, интереснейший Музей науки, где можно самому провести ряд экспериментов, и Discovery Center, где учеба проходит в форме игр и тематических мастер-классов), детские площадки встречаются на каждом шагу, а аттракционы – в каждом молле.



Музей каллиграфии – одно из любимых мест родителей с детьми в Шардже

Всего в двух шагах от городских кварталов Шарджи можно побывать в природном парке Васит, где гнездятся более 60 видов птиц, а мангровые заросли расположенного на восточном побережье эмирата заповедника Хор-Хальба можно исследовать на каяках. В скором времени в заповеднике Сейх-Аль-Барди откроется и тематический сафари-парк – крупнейший за пределами Африки. Его территория площадью 14 кв. км станет новым домом для более 50 000 зверей. Здешних прибрежные равнины с лесами акации создадут максимально комфортные и приближенные к естественным условия обитания для различных видов местных и привезенных животных – 15 разновидностям антилоп, 15 видам жирафов и пяти видам носорогов, а также редким породам аравийских животных.