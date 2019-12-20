Курс на Восток: открываем Шарджу

Уютный и бережно хранящий свои традиции эмират Шарджа всегда находился в тени своих куда более раскрученных и космополитичных соседей – Дубая и Абу-Даби. Пожалуй, оно и к лучшему: ведь благодаря этому исследовать многочисленные достопримечательности культурной столицы ОАЭ, любоваться аравийской природой в национальных парках, загорать на песчаных пляжах Арабского и Оманского заливов и отдыхать в отелях, будто сошедших со страниц «1001 ночи», можно без привычного туристического столпотворения. Но как шила в мешке не утаишь, так и сокровища Шарджи уже невозможно держать в тайне. И скоро туда устремятся любители прекрасного со всего света – спешите видеть!
Культурный код
История Шарджи насчитывает уже более 5000 лет – когда-то этот славный город рыбаков, торговцев и искателей жемчуга считался одним из самых богатых в Арабском заливе. Несмотря на влияние португальцев, голландцев и британцев, строивших здесь фактории и форты, жителям Шарджи удалось сохранить свои ценности и национальную идентичность, и теперь эмират – главная цитадель арабских традиций и наследия, а также признанный культурный хаб ОАЭ. В 1998 году ЮНЕСКО наделило Шарджу титулом «Культурной столицы Арабского мира», в 2014 году город стал «Столицей исламской культуры», а уже в 2019-м – «Международной столицей книги». В честь этого на пляже Аль-Хан появилась библиотека с сотней книг на разных языках, хранящихся в установленных прямо на песке шкафах.
В эмирате более 20 музеев (в их числе – форт XIX века с экспозицией, посвященной правящей династии Аль-Касими, а также музеи исламской цивилизации и наследия с тысячами артефактов), арт-галерей и культурных центров, причем каждый год здесь появляется что-то новое и необычное. Чего только стоит иммерсивная инсталляция «Комната дождя», посетители которой умудряются выйти сухими из воды: с потолка комнаты стекают струи воды, но никто не намокает – специальные датчики реагируют на каждое движение человека и останавливают ливень в том месте, где он оказывается. Совсем недавно после пятилетнего строительства в Шардже открылась и крупнейшая в эмирате мечеть. Она рассчитана на 25 000 человек, доступна для посещения немусульманами, а также включает в себя музей, библиотеку и сувенирный магазин.
Каждый год в Шардже проходят культурные события и мероприятия мирового масштаба. Например, в январе 2019-го был дан старт новому кинофестивалю Sharjah Film Platform, на котором было представлено 140 фильмов из 40 стран, с марта по июнь проходило биеннале Sharjah Biennial, осенью – Международная книжная ярмарка, и до 20 февраля 2020 года работает Архитектурный триеннале, посвященный архитектуре Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии.
Природное состояние
Расположенная на перекрестке трех континентов Шарджа – третий по величине эмират из семи входящих в состав ОАЭ и единственный, у которого есть выход на Восточное (Оманский залив Индийского океана) и Западное (Арабский залив) побережья Аравийского полуострова. Здесь есть собственный международный аэропорт, куда выполняются прямые рейсы из Москвы (Air Arabia), при этом от города до восточного анклава Хаур-эль-Факкан можно добраться всего за час по новому шоссе, проложенного в том числе через туннели в скальной толще. Благодаря заработавшему осенью водному трансферу между Шарджей и Дубаем передвигаться между эмиратами можно на удобном катере с бесплатным Wi-Fi – время поездки составляет чуть более получаса.
Прелесть Шарджи – в компактной территории и разнообразии возможностей. Здесь хорошо не только любителям походов по музеям и культурным центрам, но и поклонникам семейного пляжного отдыха, ценителям экотуризма и роскошных отелей, походов по горам и джип-туров по барханам. Многие достопримечательности можно увидеть во время новых вечерних обзорных экскурсий выходного дня, которые проходят на двухэтажных туристических автобусах.
Маршрут включает в себя десять остановок, среди которых – набережные Корниш и Аль-Маджаз, мечеть и Павильон бабочек на острове Аль-Нур, залитую огнями лагуну Халид с танцующими фонтанами, развлекательного комплекса Аль-Монтаза, недавно открывшегося после масштабного обновления и пополнившегося аквапарком «Жемчужное королевство» с 35 водными аттракционами, парком «Остров легенд» с 26 аттракционами и 60-метровым колесом обозрения «Око Эмиратов», Аквариум Шарджи.
Эмират идеально подходит и для семейного отдыха с детьми. Для маленьких путешественников здесь отличные пляжи с пологим входом, множество интерактивных музеев и развлекательных центров (например, интереснейший Музей науки, где можно самому провести ряд экспериментов, и Discovery Center, где учеба проходит в форме игр и тематических мастер-классов), детские площадки встречаются на каждом шагу, а аттракционы – в каждом молле.
Музей каллиграфии – одно из любимых мест родителей с детьми в Шардже
Всего в двух шагах от городских кварталов Шарджи можно побывать в природном парке Васит, где гнездятся более 60 видов птиц, а мангровые заросли расположенного на восточном побережье эмирата заповедника Хор-Хальба можно исследовать на каяках. В скором времени в заповеднике Сейх-Аль-Барди откроется и тематический сафари-парк – крупнейший за пределами Африки. Его территория площадью 14 кв. км станет новым домом для более 50 000 зверей. Здешних прибрежные равнины с лесами акации создадут максимально комфортные и приближенные к естественным условия обитания для различных видов местных и привезенных животных – 15 разновидностям антилоп, 15 видам жирафов и пяти видам носорогов, а также редким породам аравийских животных.
Приют странника
За последние годы в Шардже появилось множество новых отелей, каждый из которых может с полным правом стать отдельным поводом для путешествия – и отражением искреннего арабского гостеприимства. Первый бутик-отель эмирата Al Bait (название в переводе означает «дом») расположился в культурной зоне «Сердце Шарджи», где специалисты скрупулезно восстанавливают старинные дома зажиточных эмиратцев. Его комнаты разместились в четырех связанных дорожками зданиях, а обстановка отсылает к традиционной восточной архитектуре: потолки с обнаженными стропилами, килимы на полах и чаши с орешками и финиками на столах, внутренний дворик и уютные гостиные-маджлисы, хаммам – не забывая при этом и про современный комфорт.
Дизайн пустынного эколоджа Al Faya Lodge & Spa, напротив, решен в эстетике минимализма: угловатые формы, отделанные камнем фасады, окна от пола до потолка. Любопытно, что это не новая постройка, а ряд зданий из 1960-х, которые обрели второе рождение: комнаты вместо медицинской клиники, ресторан вместо бакалейного магазина. Ну а шатры экокемпа Kingfisher Lodge в Кальбе, что на востоке эмирата, рядом с оманской границей и на территории природного заповедника Аль-Курм – лучшая база для прогулки на каяках по мангровым зарослям, поездок на фэтбайках по пляжу и наблюдения за газелями, черепахами и редкими птицами.
Прогулки на каяках в Кальбе
Последний момент – алкоголь в живущей по исламским традициям Шардже запрещен в том числе и для туристов; его не найти не только в магазинах, но и в барах и ресторанах. И это отличная возможность устроить своему телу детокс и посвятить отдых и каникулы вдумчивому знакомству с культурой и природой Древней Аравии. Дух которой лучше всего ощущается именно в Шардже, где каждый может вписать себя в современную историю этого живописного эмирата.
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