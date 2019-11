The Leading Hotels of the World, Ltd. (Leading Hotels) – крупнейшая в мире ассоциация гостиничного бизнеса, которая объединяет более 400 роскошных отелей в 80 странах мира. Она основана в 1928 году европейскими отельерами.

«Мы рады приветствовать 11 новых участников в нашем портфолио. Увеличение количества отелей в Африке и Европе, в частности на Балканском полуострове и в средиземноморье, а также в Японии и Тихом Океане дают возможность нашим гостям расширить географию своих путешествий, открыть для себя совершенно новые направления, или взглянуть на знакомые города с новой стороны», – комментирует Дениз Омургонулсен, вице-президент по вопросам членства в ассоциации The Leading Hotels of the World.