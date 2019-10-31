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Путешествия

Клуб элитных отелей The Leading Hotels of the World пополнился 11 новыми участниками

31 октября 2019
The Leading Hotels of the World
От Черногории до Африки.

The Leading Hotels of the World, Ltd. (Leading Hotels) – крупнейшая в мире ассоциация гостиничного бизнеса, которая объединяет более 400 роскошных отелей в 80 странах мира. Она основана в 1928 году европейскими отельерами.

«Мы рады приветствовать 11 новых участников в нашем портфолио. Увеличение количества отелей в Африке и Европе, в частности на Балканском полуострове и в средиземноморье, а также в Японии и Тихом Океане дают возможность нашим гостям расширить географию своих путешествий, открыть для себя совершенно новые направления, или взглянуть на знакомые города с новой стороны», – комментирует Дениз Омургонулсен, вице-президент по вопросам членства в ассоциации The Leading Hotels of the World.

Grand Hotel de Kintele
Расположенный в сердце одного из новых авангардных кварталов Браззавиля, Grand Hotel de Kintele – это 200 номеров и люксов, современный спа-центр, рестораны, бары и панорамный вид на реку Конго. Для проведения мероприятий на территории отеля есть собственный Международный конференц-центр, где современная архитектура и высокие технологии сочетаются с аутентичной африканской культурой. Для знакомства с этим необычным направлением стоит отправиться в один из знаменитых заповедников горилл или посетить национальные парки Республики Конго. Организовать экскурсионную программу поможет команда отеля Grand Hotel de Kintele
The Houghton Hotel
Открывшийся в мае 2019 года, The Houghton Hotel, расположен в центре города, вблизи от делового квартала Йоханнесбурга. На собственной территории, превышающей 65 гектар расположено всего 68 люксов, спа- и веллнесс-центр, двухэтажный спортивный зал, оборудованный по последнему слову техники, крытый и открытый бассейн с подогревом, а также несколько ресторанов. Чтобы скрыться от суеты большого и шумного города достаточно выйти из отеля и сыграть в гольф на профессиональном поле Signature Jack Nicklaus.
The Manor House at Fancourt
Окруженный 600 гектарами зеленых лугов и холмов, особняк The Manor House – это национальный памятник, который был вновь открыт, как роскошный отель. К каждому из 18 уникально оформленных люксов прикреплен персональный дворецкий, который позаботится о комфортном пребывании гостей. На территории отеля расположен бар Monty Bar, библиотека The Manor House Library и бассейн. А для настоящего отдыха действует спа-центр, где есть все необходимое – от римских бань, до авторского массажа Roma Stone Placement Massage.
Emerald Maldives Resort & Spa
Бирюзовые воды Индийского океана и кристально белый песчаный пляж, 120 частных вилл, расположенных на побережье и в лагуне, четыре ресторана, спа-центр Emerald Spa и широкие возможности для занятий спортом и отдыха – все это Emerald Maldives Resort & Spa, открывшийся в августе 2019 года. Для гостей, предпочитающих отдых по системе все включено в отеле действует программа Emerald Maldives’ Platinum All-Inclusive Plan. Чтобы познакомиться с Мальдивскими островами по-настоящему, стоит посетить собственный дайвинг-центр отеля и увидеть потрясающие коралловые рифы, колоритных рыб и других морских обитателей.
Halekulani Okinawa
Расположенный на основном острове Окинава, Halekulani Okinawa, простирается вдоль морского побережья в Квазинациональном Парке Окинава Каиган. Открывшийся в июле 2019 года, этот отель предлагает 360 номеров и люксов с видом на изумрудное море, широкие гастрономические возможности, роскошный спа-центр с горячими источниками и исключительной красоты природу. Для знакомства с культурными и гастрономическими особенностями Окинавы, консьерж отеля с удовольствием организует посещение местной фермы или устроит ужин в одном из домов на острове.
ĀNANTI Resort, Residences & Beach Club
Возвышаясь на склоне холма над Адриатическим морем, ĀNANTI Resort, Residences & Beach Club – это 14 элегантных апартаментов и 8 просторных вилл с панорамными видами на море, бассейнами и террасами. К услугам гостей нового курорта, открывшегося в июле 2019 года, частный пляж, камерный фитнес-зал и единственный в Черногории ресторан авторской азиатской кухни. В 2020 году в отеле начнет работать современный и полностью оборудованный спа-центр. А пока, почему бы не отправиться в собственный пляжный клуб отеля и не побаловать себя авторскими коктейлями, в которых здесь знают толк?!
BLESS Hotel Ibiza
Отель BLESS Hotel Ibiza, открывшийся в июне 2019 года, расположен на курорте Эс-Канар. Здесь есть все необходимое для запоминающегося отпуска: роскошные номера и люксы с видом на Средиземное море, секретные бухты, столетние сосновые леса и очаровательные деревушки. Расположившись в черно-белом лаундже на крыше отеля, оформленном в стиле Коко Шанель, гости могут наслаждаться видами бирюзового моря и бухтой Кала Нова.
Ikador Luxury Boutique Hotel & Spa
Расположенный на Опатийской ривьере, камерный отель Ikador Luxury Boutique Hotel & Spa предлагает 14 номеров и люксов, декорированных в современном стиле, частный пляж, один из четырех в мире баров Riva Lounge. Маэстро отеля позаботится о том, чтобы проживание гостей прошло безупречно, а также поможет забронировать процедуру или уход в спа-центре Ikalia, столик в ресторане Nobilion или организовать морскую прогулку на скоростном катере отеля Riva Aquariva Super и познакомиться с красотами архипелага Кварнер.
Katikies Garden (Санторини, Греция)
Открывшийся летом 2019 года, Katikies Garden – исключительное место для знакомства с аутентичной культурой Санторини. Построенный на месте старинного монастыря, сегодня отель предлагает 40 дизайнерских люксов, частные бассейны, просторные террасы и пышные сады. К услугам гостей бассейн на крыше, ресторан De Paul и известный спа-центр A. Spa. В баре отеля, где в средние века находился винный погреб монастыря, сегодня можно посетить винную дегустацию.
Lily of the Valley (Ла-Круа-Вальме, Франция)
Возвышаясь над побережьем Сен-Тропе, святилище велнеса – отель Lily of the Valley – принял своих первых гостей в июне 2019 года. Оформленный по проекту Филипа Старка курорт, в течение всего года предлагает исключительное проживание в одном из 44 номеров и люксов или вилле. Кроме этого, к услугам гостей отеля ресторан авторской кухни с видом на море, тщательно разработанные персональные оздоровительные программы и тренировки, а также доступ к песчаному пляжу Жигаро. Спортивный и оздоровительный центр Lily of the Valley, площадью более 2000 кв.м. – прекрасное место, чтобы восстановить чувство гармонии и равновесия, а также улучшить состояние здоровья.
Maison Albar Hotels L'Imperator (Ним, Франция)
Расположенный в городе Ним, известном во всем мире благодаря прекрасно сохранившимся памятникам Римской империи, Maison Albar Hotels – L’Imperator был открыт в июне 2019 года. Тщательно отреставрированный особняк скрывает за своим фасадом 53 номера и люкса, оформленных в стиле ар-деко, крытый и открытый бассейны, спа-центр CODAGE, собственный сад и гастрономические рестораны, один из которых возглавляет шеф-повар Пьер Гарнье.