Расположенный в сердце одного из новых авангардных кварталов Браззавиля, Grand Hotel de Kintele – это 200 номеров и люксов, современный спа-центр, рестораны, бары и панорамный вид на реку Конго. Для проведения мероприятий на территории отеля есть собственный Международный конференц-центр, где современная архитектура и высокие технологии сочетаются с аутентичной африканской культурой. Для знакомства с этим необычным направлением стоит отправиться в один из знаменитых заповедников горилл или посетить национальные парки Республики Конго. Организовать экскурсионную программу поможет команда отеля Grand Hotel de Kintele

Открывшийся в мае 2019 года, The Houghton Hotel, расположен в центре города, вблизи от делового квартала Йоханнесбурга. На собственной территории, превышающей 65 гектар расположено всего 68 люксов, спа- и веллнесс-центр, двухэтажный спортивный зал, оборудованный по последнему слову техники, крытый и открытый бассейн с подогревом, а также несколько ресторанов. Чтобы скрыться от суеты большого и шумного города достаточно выйти из отеля и сыграть в гольф на профессиональном поле Signature Jack Nicklaus.

Окруженный 600 гектарами зеленых лугов и холмов, особняк The Manor House – это национальный памятник, который был вновь открыт, как роскошный отель. К каждому из 18 уникально оформленных люксов прикреплен персональный дворецкий, который позаботится о комфортном пребывании гостей. На территории отеля расположен бар Monty Bar, библиотека The Manor House Library и бассейн. А для настоящего отдыха действует спа-центр, где есть все необходимое – от римских бань, до авторского массажа Roma Stone Placement Massage.

Бирюзовые воды Индийского океана и кристально белый песчаный пляж, 120 частных вилл, расположенных на побережье и в лагуне, четыре ресторана, спа-центр Emerald Spa и широкие возможности для занятий спортом и отдыха – все это Emerald Maldives Resort & Spa, открывшийся в августе 2019 года. Для гостей, предпочитающих отдых по системе все включено в отеле действует программа Emerald Maldives’ Platinum All-Inclusive Plan. Чтобы познакомиться с Мальдивскими островами по-настоящему, стоит посетить собственный дайвинг-центр отеля и увидеть потрясающие коралловые рифы, колоритных рыб и других морских обитателей.

Расположенный на основном острове Окинава, Halekulani Okinawa, простирается вдоль морского побережья в Квазинациональном Парке Окинава Каиган. Открывшийся в июле 2019 года, этот отель предлагает 360 номеров и люксов с видом на изумрудное море, широкие гастрономические возможности, роскошный спа-центр с горячими источниками и исключительной красоты природу. Для знакомства с культурными и гастрономическими особенностями Окинавы, консьерж отеля с удовольствием организует посещение местной фермы или устроит ужин в одном из домов на острове.

Возвышаясь на склоне холма над Адриатическим морем, ĀNANTI Resort, Residences & Beach Club – это 14 элегантных апартаментов и 8 просторных вилл с панорамными видами на море, бассейнами и террасами. К услугам гостей нового курорта, открывшегося в июле 2019 года, частный пляж, камерный фитнес-зал и единственный в Черногории ресторан авторской азиатской кухни. В 2020 году в отеле начнет работать современный и полностью оборудованный спа-центр. А пока, почему бы не отправиться в собственный пляжный клуб отеля и не побаловать себя авторскими коктейлями, в которых здесь знают толк?!

Отель BLESS Hotel Ibiza, открывшийся в июне 2019 года, расположен на курорте Эс-Канар. Здесь есть все необходимое для запоминающегося отпуска: роскошные номера и люксы с видом на Средиземное море, секретные бухты, столетние сосновые леса и очаровательные деревушки. Расположившись в черно-белом лаундже на крыше отеля, оформленном в стиле Коко Шанель, гости могут наслаждаться видами бирюзового моря и бухтой Кала Нова.

Расположенный на Опатийской ривьере, камерный отель Ikador Luxury Boutique Hotel & Spa предлагает 14 номеров и люксов, декорированных в современном стиле, частный пляж, один из четырех в мире баров Riva Lounge. Маэстро отеля позаботится о том, чтобы проживание гостей прошло безупречно, а также поможет забронировать процедуру или уход в спа-центре Ikalia, столик в ресторане Nobilion или организовать морскую прогулку на скоростном катере отеля Riva Aquariva Super и познакомиться с красотами архипелага Кварнер.

Открывшийся летом 2019 года, Katikies Garden – исключительное место для знакомства с аутентичной культурой Санторини. Построенный на месте старинного монастыря, сегодня отель предлагает 40 дизайнерских люксов, частные бассейны, просторные террасы и пышные сады. К услугам гостей бассейн на крыше, ресторан De Paul и известный спа-центр A. Spa. В баре отеля, где в средние века находился винный погреб монастыря, сегодня можно посетить винную дегустацию.

Возвышаясь над побережьем Сен-Тропе, святилище велнеса – отель Lily of the Valley – принял своих первых гостей в июне 2019 года. Оформленный по проекту Филипа Старка курорт, в течение всего года предлагает исключительное проживание в одном из 44 номеров и люксов или вилле. Кроме этого, к услугам гостей отеля ресторан авторской кухни с видом на море, тщательно разработанные персональные оздоровительные программы и тренировки, а также доступ к песчаному пляжу Жигаро. Спортивный и оздоровительный центр Lily of the Valley, площадью более 2000 кв.м. – прекрасное место, чтобы восстановить чувство гармонии и равновесия, а также улучшить состояние здоровья.