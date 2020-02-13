Ледолазание: как преодолеть опаснейший путь к вершине Килиманджаро

За день. На низком старте. «Относитесь уважительно к носильщикам, которые вас сопровождают: часто они испытывают те же симптомы горной болезни, что и вы. Когда прибудете на место старта, объективно оцените погодные условия. Не слишком ли силен ветер? Насколько вероятен дождь? Восхождения на горы и ледники опасны сами по себе, даже при наилучших обстоятельствах, поэтому точно не стоит рваться вперед в неоптимальных условиях», – советует Уилл.