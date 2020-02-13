Ледолазание: как преодолеть опаснейший путь к вершине Килиманджаро

К вершине Килиманджаро ведут несколько маршрутов, но один из самых опасных – западный: здесь на пути восходителей вырастают ледники высотой до 30 метров. Эти древние замерзшие глыбы аномальны для местных тропиков – на экваторе лед обычно долго не держится. Под солнечными лучами первым начинает таять подножие ледника, от него отламываются целые куски, иной раз оставляя одиночные ледяные башни (как на фото).
11 700 лет – приблизительный возраст ледников Килиманджаро
По мнению скалолаза Уилла Гэдда, Килиманджаро – одно из лучших мест для ледолазания на всей планете. Есть и причина поторопиться: местные ледники – как, впрочем, и все остальные – стремительно тают.
Как подготовиться
За полгода. Привести себя в форму. Любая попытка покорить эту гору требует серьезной физической и психологической подготовки. Чтобы набрать форму, Уилл Гэдд советует начать за полгода, сочетая весовые и кардионагрузки с рациональным питанием – предпочтение следует отдавать натуральным необработанным продуктам и постному мясу. Во время тренировочных восхождений необходимо обращать внимание на признаки опасности – на неутихающий ветер или надвигающийся дождь.
2 030 год – по некоторым оценкам, ледники к этому времени исчезнут
За две недели. Что взять с собой. Качественное снаряжение позволяет не только насладиться ледолазанием, но и спуститься назад целым, подчеркивает Гэдд. Он рекомендует взять:
- кошки, которые надежно крепятся к ботинкам;
- ледорубы;
- каску, на случай падения (да и от летящих сверху обломков льда она защитит);
- эластичные теплые перчатки;
- водонепроницаемую и непродуваемую куртку;
- веревку и страховочную систему: «Никогда не экономьте на них».
5 895 метров – высота Килиманджаро
За день. На низком старте. «Относитесь уважительно к носильщикам, которые вас сопровождают: часто они испытывают те же симптомы горной болезни, что и вы. Когда прибудете на место старта, объективно оцените погодные условия. Не слишком ли силен ветер? Насколько вероятен дождь? Восхождения на горы и ледники опасны сами по себе, даже при наилучших обстоятельствах, поэтому точно не стоит рваться вперед в неоптимальных условиях», – советует Уилл.