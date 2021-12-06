Ледяные скульптуры, медвежий фестиваль и ёлка-дом: зачем ехать в Томск зимой

Новогоднее настроение в Томске можно будет почувствовать уже в ближайшие дни: с 12 по 18 декабря в городе пройдет традиционный VII фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». Каждый год в городе выбирают определенную тему, которой будут посвящены скульптуры, вырезанные изо льда; на этот раз праздник отдает дань уважения народному искусству и нематериальному культурному наследию народов.

Заявки на участие подало более 30 резчиков из разных городов России. Они украсят Томск 16-ю произведениями, которые разместятся вокруг светового фонтана и по обе стороны от главной городской елки. Даты проведения фестиваля – это время праздничных мероприятий, а сами скульптуры простоят до весны.