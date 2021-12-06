Ледяные скульптуры, медвежий фестиваль и ёлка-дом: зачем ехать в Томск зимой
Новогоднее настроение в Томске можно будет почувствовать уже в ближайшие дни: с 12 по 18 декабря в городе пройдет традиционный VII фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». Каждый год в городе выбирают определенную тему, которой будут посвящены скульптуры, вырезанные изо льда; на этот раз праздник отдает дань уважения народному искусству и нематериальному культурному наследию народов.
Заявки на участие подало более 30 резчиков из разных городов России. Они украсят Томск 16-ю произведениями, которые разместятся вокруг светового фонтана и по обе стороны от главной городской елки. Даты проведения фестиваля – это время праздничных мероприятий, а сами скульптуры простоят до весны.
Климат Томска – континентально-циклонический; здесь суровая и продолжительная зима, а безморозный период составляет не более 120 дней в году. Потому горожане знают, как сделать холодное время года веселым и интересным. Всю зиму на Ново-Соборной площади будут работать горки, оформленные в стиле русских сказок, и ледяной лабиринт, в соседнем переулке уже залит большой каток «Под звездным небом». В общей сложности в областном центре работает три десятка катков.
По сообщению Ассоциации туроператоров России, с 31 декабря по 8 января на Ново-Соборной площади ждут гостей и участников семейного фестиваля «Зимние забавы». Для посетителей всех возрастов запланировано множество мероприятий: дискотеки, мастер-классы, игры, спортивные показательные выступления и концерты.
В популярном парке развлечений «Городской сад» установлен необычный объект – «Ёлка-дом». Здесь зимний волшебник вместе со Снегурочкой будет поздравлять посетителей. Новогодние фотозоны, каток-дорожка между деревьями, горка «Великан» и другие зимние забавы доступны в парке до марта.
С 17 декабря по 15 января Первый музей славянской мифологии уже в шестой раз проводит «Медвежий фестиваль». В этом году он пройдет одновременно на трех площадках. Ключевые события праздника – конкурс авторских медведей ручной работы; темой выбраны сказки и легенды. Гости смогут не только увидеть и приобрести изображения медведей из меха, ткани, шерсти, дерева, стекла, глины, кожи и других материалов, но также посетить лекции, мастер-классы, спектакли и концерты.
Другой «Медвежий праздник» можно посетить в селе Подгорном Чаинского района. Театрализованная постановка создана на основе местных сказок и преданий. Кроме того, гостям будет предложено принять участие в обрядовых танцах и песнопениях, попробовать свои силы в стрельбе из лука и оценить угощения, приготовленные на костре. А поселок Белый Яр на берегу реки Кеть готовит свой вариант на тему медведей: «Большой Амикан». Это слово в переводе с эвенкийского означает «медведь». Эвенки, коренной народ Восточной Сибири, готовы познакомить со своими охотничьими и другими традициями.
Сельский парк «Околица», расположенный в селе Зоркальцево, тоже приглашает на встречу с Дедом Морозом, а еще здесь можно покататься на маламутах. Этнокультурный комплекс в Первомайском районе Янов хутор воссоздает исторический быт эстонцев, и его посетители смогут встретиться с балтийским вариантом зимнего волшебника: Йыулуваны. Создавать праздничную атмосферу ему помогают Матушка Зима и гномы. Еще одну идею провести зимние праздники вдали от города предлагает усадьба земского доктора Николая Лампсакова (село Ново-Кусково, Асиновский район). В программе – квест со сказочными персонажами, игры, конкурсы, мастер-классы и Рождественские гуляния. Здесь же с 20 декабря по 6 января работает резиденция Деда Мороза.
Узнайте, как встретить Новый год в Великом Устюге и Вологде.