Живописные путешествия: открываем Россию с «Игора Тур»

Рассказываем о путешествиях, в которые можно отправиться в любое время года. Удивительные места, скрытые от толп туристов, отдых в окружении озер и лесов, бесценные воспоминания и новые яркие эмоции: два захватывающих приключения от туроператора «Игора Тур»

«Энергия Ладоги»: маршрут вокруг крупнейшего озера Европы

«Энергия Ладоги» — это тур вокруг всего Ладожского озера продолжительностью от 5 дней. Он начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге, проходя по самым живописным местам Приладожья. Старт — и ваш персональный трансфер выезжает из города на извилистую дорогу, окруженную сосновым лесом. Сквозь деревья виднеется гладь Ладоги.

Первый день познакомит путешественников с новой точкой аттракции в Ленинградской области — автодромом «Игора Драйв», в котором находится автомузей с уникальной коллекцией ретро автомобилей. Здесь представлены модели начала XX века, некоторые из которых сохранились всего в нескольких экземплярах, а также экспозиция, посвященная автомобилям из кино: классический Aston Martin Джеймса Бонда, Lorraine Dietrich из фильма «Золотой теленок», Ford Mercury Custom Сильвестра Сталлоне из «Кобры» и стильный Rolls-Royce из «Великого Гэтсби».

Автомузей «Игора Драйв»

После экскурсии в музее участники маршрута проверят свою смелость на самом длинном зип-лайне Северо-Запада. Это новое развлечение курорта «Игора»: полет длиной 800 метров – для тех, кто решился на максимальную перезагрузку. Альтернативный вариант «Игора Тур» - попробовать свои силы на открытой трассе для картинга на автодроме «Игора Драйв», а после – получить новый гастрономический опыт в панорамном ресторане «Фаворит» с видом на главную трассу автодрома.

Гастрономическая линия поездки основана на любви к локальным продуктам и традиционным блюдам Ленинградской области и Карелии. Каждый обед и ужин – новый опыт и возможность попробовать Приладожье на вкус. Поэтому выбор ресторана «Фаворит» не случаен: здесь начинается подготовка к северной кухне и уже встречают тартар из карельской форели, суп из лесных грибов, картофельные оладьи с щучьей икрой, борщ с говядиной и груздями.

Миндальная бриошь с куриным паштетом в ресторане «Фаворит»

Первая остановка у Ладоги будет в Приозерске. Город знаменит своей многовековой историей, эклектичным архитектурным наследием и таинственной крепостью Корела. По легенде, именно Корела вдохновила Дюма, путешествовавшего по России, написать историю о человеке в железной маске.

Крепость Корела, г. Приозерск

Всего в 5 км от крепости находится отель «Точка на карте. Приозерск» – первая остановка на маршруте. Каждая «Точка» на карте Приладожья – это всегда больше, чем отель: здесь, помимо комфортного отдыха, гостям помогают почувствовать философию региона и попробовать его на вкус.

Отель «Точка на карте. Приозерск»

В кафе – продукты от местных фермеров, а меню составлено бренд-шефом сети так, чтобы гости могли познакомиться с локальными специалитетами. Джем из северных ягод дополняет привычный завтрак с блинами или сырниками, а на обед и ужин – богатый выбор блюд из рыбы и дичи: ладожский судак, щучьи котлеты, ленивые вареники с телячьими щечками. Аутентичность подчеркнута национальными блюдами в авторской интерпретации, среди них - сканцы с капустой и боровиками.

Подкопченная форель с пшенной кашей и соте из шпината

Двигаясь на север по западному берегу Ладоги, маршрут проходит по гряде Вярямянселькя — одному из крупнейших природных заказников на Северо-Западе России, который расположен в центральной части Карельского перешейка. Вместе с проводником «Игора Тур» путешественники отправятся в трекинг по природной гряде, чтобы увидеть нетронутую природу – дом, в котором обитают редкие виды растений, животных и птиц. Поймайте на камеру мохноногого сыча, ушастую сову или ястреба – впечатлений хватит надолго! Местные деревья – «лилипуты»: на этой заповедной территории, как в яслях, растят новые деревья, которые потом перенесут туда, где нужно восстановить лес.

Можно прогуляться по ладожским шхерам – это неповторимое природное явление, скалистые острова, выступающие над гладью Ладоги – и побывать на «карельских Мальдивах» с белоснежным песчаным пляжем, сделав фото с самого фотогеничного места Северного Приладожья, где соединились длинные песчаные пляжи, широкие галечные россыпи, камышовые бухты и отвесные скалы.

Ладожские шхеры

Вторая остановка маршрута будет на территории Карелии, в Сортавала – втором по величине городе республики. Здесь, в удобной транспортной доступности от города и знаковых достопримечательностей, расположен отель «Точка на карте. Сортавала».

Отель «Точка на карте. Сортавала»

Уже знакомый подход к гостеприимству на берегу лесного озера встречает концепцией: активный отдых в балансе с расслаблением. Здесь есть панорамная сауна на скале, которая будет кстати после прогулки на квадроциклах или снегоходах – на территории отеля работает центр активного отдыха «Терра Нордика».

Квадротур с центром активного отдыха «Терра Нордика»

Для тех, кто хочет размеренного отдыха и большего выбора форматов размещения рядом с Сортавала находится парк-отель «Дача Винтера». Он особенно популярен среди любителей гастрономических путешествий, ценителей эстетики и отдыха с погружением в историю и культуру региона. Отель создан в историческом месте — в начале 20 века здесь была построена дача для выдающегося хирурга и общественного деятеля доктора Густава Винтера. В исторической усадьбе «Дача Винтера» находится действующий музей, где представлены отреставрированные предметы интерьера начала 20 века, уникальные архивные фотографии и документы.

Здесь ничто не мешает гармоничному единению с природой, Ладожским озером, а при желании можно найти множество вариантов активного отдыха — почувствовать себя исследователем и первооткрывателем загадочной Карелии в турах на квадроциклах, снегоходах или в веревочном парке «Тарулинна» с живописными видами с высоты 16 метров. Отдохнуть в банном комплексе с видом на Ладогу с чашкой травяного чая ручного сбора, расслабиться в теплом джакузи на открытой террасе или в аутентичной парной на плоту.

Парк-отель «Дача Винтера»

Гастрономическую линию путешествия продолжит знакомство с рестораном «Густав Винтер». Он вписан в скалистый ландшафт мыса на территории отеля «Дача Винтера» и продолжает светские традиции, заложенные хозяином — знаменитым хирургом Густавом Винтером. При нем расцвела культура загородного отдыха, музыкальных вечеров, званных ужинов и променадов по берегу Ладоги.

Ресторан «Густав Винтер»

В ресторане «Густав Винтер» — аутентичная карельская кухня в интерпретации петербургского шефа. Здесь можно попробовать скоблянку из онежского налима, голубцы из дичи и нежное «морошковое облако».

Меню ресторана «Густав Винтер»

Всего в 15 минутах от Сортавала находится главная визитная карточка региона — горный парк «Рускеала». Попасть в него можно на трансфере, но «Игора Тур» предлагает путь оригинальнее: на волшебном ретро экспрессе, первом в России регулярном поезде на паровой тяге. Клубы пара, звонкий гудок, следующая остановка «Горный парк Рускеала».

Здесь можно прочувствовать 3 главные стихии Карелии – лес, воду и камень. В самом парке по деревянным тропинками путешественники пройдут до карьера озера, где колдовала сама природа: грунтовая вода получилась космического оттенка – темно-синяя с переливами изумрудного и лилового. После можно спуститься в недра земли по загадочным лабиринтам пещеры в Мраморном каньоне и услышать руническое карельское пение.

Горный парк «Рускеала»

Знакомство с восточным берегом Ладожского озера начнется с прогулки к живописному водопаду Белые мосты, вдохновившему советских и российских кинорежиссеров, а продолжится встречей с главной хранительницей старинной карельской деревни Кинерма – Надеждой Калмыковой, автором лучших в России калиток – национальных карельских пирожков. Деревне уже больше 500 лет, здесь сохранились старинные дома и часовня XVIII века.

Традиции и привычный уклад жизни удается поддерживать и по сей день. Вместе с «Игора Тур» в Кинерме можно не только попробовать традиционные блюда, но и самому научиться готовить карельские калитки под руководством Надежды.

Хранительница деревни Кинерма Надежда Калмыкова

Путь к следующей точке проходит через Ладожскую орнитологическую станцию при Нижне-Свирском заповеднике. Здесь ученые и волонтеры изучают, куда и как летают перелетные птицы, их поведение и физиологию.

Самый камерный отель сети «Точка на карте» находится в небольшом селении на берегу Ладожского озера, в Видлице. Здесь всего 15 номеров, причем каждый – в формате персонального дома-студии. Панорамные окна с живописным видом, уединение и персональная сауна в каждом номере – то, что нужно каждому путешественнику после насыщенного дня.

Отель «Точка на карте. Видлица»

Погружение в историю региона продолжится в музее карелов-ливвиков в городе Олонец, одном из древнейших селений Карелии, упоминаемое еще в документах XII века. Эта земля повидала и князей Великого Новгорода, и русско-шведские войны, принимала Петра I на лечение на Марциальных водах, в XX веке не менее интересна история бегства сюда проигравших в Гражданской войне красных финнов, создания Карельской трудовой коммуны, а в последствии, на ее основе — автономной Карельской республики.

Сегодня музей — главный хранитель и собиратель самой большой в Карелии коллекции памятников, характеризующих материальную и духовную культуру карелов-ливвиков. Благодаря использованию современных интерактивных технологий и флоуч-арта, туристы могут стать горожанами Олонца середины XVII века и перенесутся в разные периоды существования крепости.

Вид на р. Свирь, отель «Точка на карте. Лодейное Поле»

Вернуться к современности поможет отдых в отеле «Точка на карте. Лодейное Поле» — это новинка сети, открывшаяся в январе 2022 г. Архитектурное решение поддерживает общую концепцию проекта: минимум влияния на природу, максимум комфорта и эстетики. На территории отеля находится ресторан с атмосферной каминной зоной и меню, прославляющим локальные специалитеты.

Ресторан «Точка на карте. Лодейное Поле»

«Ешь. Вдохновляйся. Люби»: маршрут для тех, кто хочет перезагрузки

«Ешь. Вдохновляйся. Люби. Найди свою точку на карте» - новый маршрут «Игора Тур» для тех, кто хочет отправиться в мини-отпуск, чтобы забыть про дедлайны в чаще хвойного леса, проснуться без будильника на берегу Ладоги и сменить окна браузера на панорамные окна с видом на озеро и лес. Он доступен для путешественников в любое время года. Формат и продолжительность рассчитывается персонально для каждого туриста.

Маршрут начинается в Санкт-Петербурге и проходит вдоль западного берега Ладоги через лучшие кафе и рестораны региона – «Фаворит», «Точка на карте», «Густав Винтер» – и знакомит путешественников с аутентичной кухней Северного Приладожья современном прочтении. Это незабываемый опыт гастрономического путешествия по региону озер и лесов, пропитанное любовью к локальным продуктам: северным ягодам, лесным грибам, дичи и рыбе.

Винная гостиная «Точка на карте. Приозерск»

Первое знакомство с кухней региона – в ресторане «Фаворит» (расположен на Автодроме «Игора Драйв») в 50 км от Санкт-Петербурга. В меню царит баланс между нордической, карельской и скандинавской кухней. Путешественников ждет заманчивый выбор между пастрами с трюфельным соусом и тартаром из карельской форели, рыбным супом с форелью и креветками и борщом с говядиной и груздями.

Здесь уже знакомые вкусы сочетаются с аутентичной кухней и все это — в авторской интерпретации петербургского шефа. Так, ромовая баба подружилась с желе из облепихи, самой яркой ягодой региона, а привычный медовик составил пару с мороженым из сметаны.

Ромовая баба с желе из облепихи

Вечер первого дня туристы встретят в отеле «Точка на карте. Приозерск». Здесь, в одноименном кафе, сделан акцент на локальные фермерские продукты: карельская уха на сливках с форелью и судаком, похлебка из лесных грибов, маринованные моховики, котлеты из фазана с брусничным соусом — эти блюда неповторимы в других условиях, попробовать их нужно именно здесь.

Уха на сливках с форелью и судаком, «Точка на карте. Приозерск»

Вечерний отдых в отеле «Точка на карте. Приозерск» можно продолжить в Винной гостиной. Она удачно расположилась на берегу Ладоги и собрала для гостей коллекцию лучших представителей российских винных домов. Поймать закат в бокале, расслабиться и созерцать местное море через стеклянные стены — наслаждение для эстетов и поклонников энотуризма. Летом к этому списку можно смело добавить прогулки по песчаному пляжу с бокалом в руке.

Винная гостиная «Точка на карте. Приозерск»

Почувствуйте гармонию Приладожья и найдите баланс между активностью и релаксом: исследуйте север на архитектурных прогулках в Сортавале и Приозерске, расслабляйтесь в панорамной сауне на скале с видом на лес. Маршрут «Игора Тур» позволяет снять стресс, устроить «ментальный детокс», расслабиться и отдохнуть на природе. Это отвлечение от городской суеты, поиск новых точек развития и источников душевной энергии за счет красоты Северного Приладожья.

Квадротур с центром активного отдыха «Терра Нордика»

Кульминацией гастрономической линии путешествия станет знакомство с рестораном «Густав Винтер». Он вписан в скалистый ландшафт мыса на территории отеля «Дача Винтера» и продолжает светские традиции, заложенные хозяином — знаменитым хирургом Густавом Винтером. При нем расцвела культура загородного отдыха, музыкальных вечеров, званных ужинов и променадов по берегу Ладоги.

В меню органично отражена природа Карелии с блюдами из лесных грибов и северных ягод, мяса дичи. Национальный колорит аккуратно подчеркнут ухой «Лохикейтто» со сливками и красной икрой, а достояние Ладожского и Онежского озёр — местная рыба — представлено в тартаре из карельской форели, скоблянке из онежского налима, сугудае из судака и форели с картофелем в травах и малосольными огурцами.