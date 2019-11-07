Lufthansa отменила 1300 авиарейсов из-за забастовки бортпроводников

Забастовка бортпроводников началась в полночь 7 ноября и продлится 48 часов.
Пресс-служба авиакомпании сообщила, что 7 и 8 ноября планировалось совершить 6 тысяч авиарейсов, из которых 1300 будут отменены.
Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус авиарейсов на официальном сайте авиакомпании. Ожидается, что неудобства затронут почти 200 тыс. человек.
UFO has called on its cabin crew members for a two-day strike on 7 and 8 November. Lufthansa condemns the strike call in the strongest possible terms. More information for affected passengers can be found on this page: https://t.co/gAMBf1DB2Y pic.twitter.com/1Gyl6fu21Y— Lufthansa (@lufthansa) November 6, 2019
В пятницу у главного офиса Lufthansa близ аэропорта Франкфурта-на-Майне запланирована массовая демонстрация бортпроводников. Участники забастовки намерены выразить недовольство отказом руководства авиакомпании вести переговоры о повышении зарплат бортпроводников.
Ранее в среду суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне отказал руководству Lufthansa в их требовании ввести судебный запрет на проведение забастовки и признал законной запланированную стачку.
Последний раз профсоюз проводил акцию протеста в 2015 году. Тем не менее рейсы Lufthansa отменяются из-за забастовок достаточно регулярно. В 2014-2015 годах авиакомпания не смогла выполнить 16 000 рейсов из-за стачек, потеряв на этом 463 млн евро. В ноябре 2016 года Lufthansa отменила несколько тысяч рейсов из-за забастовки пилотов, а в апреле 2018 года – более 800, что было обусловлено протестной акцией профсоюза Verdi.
Lufthansa – крупнейший авиаконцерн Европы, выполняющий рейсы в 78 стран мира по более чем 200 направлениям.