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Путешествия

Lufthansa отменила 1300 авиарейсов из-за забастовки бортпроводников

07 ноября 2019
Lufthansa
Фото: wilco737/flickr.com
Немецкая авиакомпания не смогла оспорить в суде решение профсоюза.

Забастовка бортпроводников началась в полночь 7 ноября и продлится 48 часов.

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что 7 и 8 ноября планировалось совершить 6 тысяч авиарейсов, из которых 1300 будут отменены.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус авиарейсов на официальном сайте авиакомпании. Ожидается, что неудобства затронут почти 200 тыс. человек.

В пятницу у главного офиса Lufthansa близ аэропорта Франкфурта-на-Майне запланирована массовая демонстрация бортпроводников. Участники забастовки намерены выразить недовольство отказом руководства авиакомпании вести переговоры о повышении зарплат бортпроводников.

Ранее в среду суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне отказал руководству Lufthansa в их требовании ввести судебный запрет на проведение забастовки и признал законной запланированную стачку.

Последний раз профсоюз проводил акцию протеста в 2015 году. Тем не менее рейсы Lufthansa отменяются из-за забастовок достаточно регулярно. В 2014-2015 годах авиакомпания не смогла выполнить 16 000 рейсов из-за стачек, потеряв на этом 463 млн евро. В ноябре 2016 года Lufthansa отменила несколько тысяч рейсов из-за забастовки пилотов, а в апреле 2018 года – более 800, что было обусловлено протестной акцией профсоюза Verdi.

Lufthansa – крупнейший авиаконцерн Европы, выполняющий рейсы в 78 стран мира по более чем 200 направлениям.