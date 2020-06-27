Мальдивы возобновят прием туристов с 15 июля

О готовности страны вновь принимать гостей из-за рубежа сообщило Министерство туризма Мальдивских островов. Первыми откроются курорты и отели на необитаемых островах, а с 1 августа к ним присоединятся и обитаемые.

30-дневную визу можно будет оформить бесплатно по прибытии в страну. Справка об отсутствии COVID-19 не потребуется, но придется заполнить специальный бланк, что можно будет сделать либо в аэропорту, либо в самолёте.

По данным Росстата, в 2019 году Мальдивы посетили 52 тысячи путешественников из России. По данным Министерства туризма страны, на которые ссылается «Интерфакс-Туризм», эта цифра составляет 83,36 тысячи, что является рекордным показателем.