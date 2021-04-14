Мальта заплатит туристам до 200 евро за посещение страны

Стремясь возродить свою туристическую отрасль и опередить конкурирующие направления, Мальта планирует предложить иностранным туристам до 200 евро за посещение страны на срок не менее трех дней.

О новой программе объявил министр туризма страны Клейтон Бартоло. По его словам, большая часть ограничений, связанных с пандемией COVID-19, будет снята 1 июня. Туристы получат обещанные средства непосредственно через отели, в которых они будут отдыхать.

Размер выплаты будет зависеть от категории забронированного отеля. Максимальную выплату в 200 евро получат туристы, выбравшие пятизвездочный отель. За бронь четырехзвездочного заплатят 150 евро, трехзвездочного — 100 евро. Пособие вырастет на 10%, если турист выберет объект размещения на острове Гоцо — к северу от Мальты.