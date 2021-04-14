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Путешествия

Мальта заплатит туристам до 200 евро за посещение страны

National Geographic Россия
14 апреля 2021
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Бухта Спинола и Сан Джулиан на восходе, Мальта
Фото: Андрей Омельянчук
Акция начнет действовать летом 2021 года.

Стремясь возродить свою туристическую отрасль и опередить конкурирующие направления, Мальта планирует предложить иностранным туристам до 200 евро за посещение страны на срок не менее трех дней. 

О новой программе объявил министр туризма страны Клейтон Бартоло. По его словам, большая часть ограничений, связанных с пандемией COVID-19, будет снята 1 июня. Туристы получат обещанные средства непосредственно через отели, в которых они будут отдыхать.

Размер выплаты будет зависеть от категории забронированного отеля. Максимальную выплату в 200 евро получат туристы, выбравшие пятизвездочный отель. За бронь четырехзвездочного заплатят 150 евро, трехзвездочного — 100 евро. Пособие вырастет на 10%, если турист выберет объект размещения на острове Гоцо — к северу от Мальты.

«Эта схема направлена на то, чтобы отели Мальты оказались максимально конкурентоспособны по мере возобновления международного туризма», — Клейтон Бартоло.

Данные Всемирного совета по путешествиям и туризму показывают, что туристическая индустрия прямо или косвенно составляет более 27% экономики Мальты, но этот сектор серьезно пострадал от пандемии в 2020 году. 

В 2019 году страну посетило более 2,7 миллиона иностранных туристов, но за время пандемии их количество сократилось на 80 процентов. 

На Мальте 42% взрослого населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Это самый высокий уровень вакцинации в Евросоюзе. 

Посмотрите на ледяной отель, который открыли в Канаде. 

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