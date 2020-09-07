Марокко открыло границу для российских туристов

По сообщению посольства Марокко в России, новые правила, вступающие в силу с 10 сентября, распространяются на граждан РФ. Как говорится в информации дипмиссии, для граждан России, желающих посетить Марокко, необходимо иметь подтвержденное бронирование отеля в Марокко и отрицательный тест на COVID-19 сроком действия не менее 48 часов, сообщает АТОР. Виза для въезда в Марокко российским гражданам не нужна.

Между РФ и Марокко на данный момент нет прямого авиасообщения. Самостоятельно россияне могут добраться до курортов этой североафриканской страны со стыковкой в Стамбуле. Перелет по маршруту Москва-Стамбул-Касабланка с датой отправления 13 сентября на рейсах Turkish Airlines обойдется от 73 тысяч рублей в одну сторону.

Марокко продолжает регистрировать новые случаи COVID-19 ежедневно. 5 сентября в стране подтверждено 1555 новых случаев заболевания COVID-19 и 37 смертей. Общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 70 тысяч. Из-за вспышки коронавируса жесткие карантинные меры на 14 дней введены в Касабланке. В городе действует ночной комендантский час.

В связи с устойчивым ростом числа случаев COVID-19 не исключено, что власти Марокко продлят чрезвычайное положение, действующее до 10 сентября.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.