Чешская атмосфера буквально запечатана в стенах — здание отеля построено в XIX веке. Это идеальное место не только для путешествий по городу, но и для отдыха в целом. Индивидуальный подход персонала к гостям позволит вам проникнуться гостеприимством Чехии в полной мере.

Номера просторные, чистые и способны удовлетворить даже самых требовательных гостей. Интерьер гармонирует с классической архитектурой отеля и выражен приятными естественными тонами. Роскошная итальянская неоклассическая мебель в стиле виллы Боргезе успокаивает и расслабляет после активного туризма. В каждом номере есть смартфон и Smart-TV. Бесплатный и быстрый Wi-Fi и доступен на всей территории отеля.