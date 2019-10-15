Место для лучшего знакомства с Прагой
Идеальной базой для знакомства с Прагой является Вацлавская площадь — одна из самых знаменитых и больших городских площадей мира. На площади, многим напоминающей парижские Елисейские поля, расположены известные памятники культуры: конная статуя князя Вацлава Святого, Национальный музей в стиле неоренессанс, для многих являющийся символом Чехии, и множество популярных туристических заведений — домов моды, кафе и магазинов. Рядом приютился и классический четырехзвездочный отель «Seven Days», полностью соответствующий национальному духу.
Чешская атмосфера буквально запечатана в стенах — здание отеля построено в XIX веке. Это идеальное место не только для путешествий по городу, но и для отдыха в целом. Индивидуальный подход персонала к гостям позволит вам проникнуться гостеприимством Чехии в полной мере.
Номера просторные, чистые и способны удовлетворить даже самых требовательных гостей. Интерьер гармонирует с классической архитектурой отеля и выражен приятными естественными тонами. Роскошная итальянская неоклассическая мебель в стиле виллы Боргезе успокаивает и расслабляет после активного туризма. В каждом номере есть смартфон и Smart-TV. Бесплатный и быстрый Wi-Fi и доступен на всей территории отеля.
Чехия привлекает путешественников не только видами и культурным наследием, но и местной кухней. Ресторан отеля «Seven Days» утром работает по принципу «шведский стол», а по вечерам здесь можно насладиться современными гастрономическими яствами из свежих, органических и местных продуктов. Национальная кухня богата и привычна европейцу — например, можно заказать утиное конфи с карловарскими кнедликами или гуляш из молодого быка на черном пиве с гарниром из картофельных блинов. Уютная атмосфера делает ресторан идеальным местом для романтического ужина или спокойного вечера.
Кафе-бар отеля предлагает широкий выбор горячих напитков, алкогольных напитков, включая разливное пиво и безалкогольные напитки. Это идеальное место, чтобы остановиться и отдохнуть от суеты улиц или завершить приятный вечер в городе.
Закончить прекрасный день, полный осмотра достопримечательностей, стоит расслабившись и наслаждаясь каждой минутой: личная сауна и джакузи — идеальное место для такого отдыха.
Бутик-отель «Seven Days» расположен в центре Праги, недалеко от метро. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от Вацлавской площади. Благодаря удобному расположению, до него также легко добраться на машине с возможностью парковки в гараже отеля или в охраняемом общественном гараже поблизости.