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Путешествия

Метро дойдет до аэропорта «Внуково» в 2023 году

Интерфакс
04 марта 2021
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Airbus A330-300 в аэропорту «Внуково»
Фото: Wikimedia Commons
Об этом сообщил руководитель компании, занимающейся строительством московского метрополитена.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел ход работ на строящемся участке Калининско-Солнцевской линии метро к аэропорту «Внуково». В ходе визита мэр посетил будущую станцию метро «Пыхтино», которая будет расположена на территории поселения Внуковское, с южной стороны Боровского шоссе, вблизи примыкания к нему улицы Летчика Грицевца.

Согласно справке пресс-службы, строительство нового участка метро длиной 4,9 километра с двумя станциями «Пыхтино» и «Внуково» было начато в октябре 2019 года. В настоящее время строительная готовность составляет 15%.

«Это уникальный и сложный проект, метро впервые дойдет до столичного аэропорта „Внуково“. Столиц, где метро доходит до аэропорта, в мировой практике не так много. Когда станции „Внуково“ и „Пыхтино“ будут введены в эксплуатацию, они обеспечат транспортом 350 тысяч жителей, помимо того, что москвичи смогут доехать до аэропорта», — Сергей Собянин.

Он добавил, что проект планировки территории активно обсуждался с жителями, поэтому власти Москвы постарались сделать так, чтобы расположение было максимально комфортным для жителей. О ходе работ на участке рассказал председатель правления ООО «ИБТ» Владимир Петрук.

«Мы приступили к разработке грунта. Тонелепроходческие щиты в направлении к станции метро „Рассказовка“ начнут работу в мае этого года. Щиты в направлении станции „Внуково“ будут работать в 2022 году. До конца 2023 года мы планируем завершить строительство», — отметил Петрук.

Станцию «Внуково» интегрируют в инфраструктуру аэропорта: со станции можно будет выйти в подземный переход, ведущий к терминалу «А» и к аэроэкспрессам, и через наземный павильон на Вокзальную площадь.

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