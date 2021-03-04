Метро дойдет до аэропорта «Внуково» в 2023 году
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел ход работ на строящемся участке Калининско-Солнцевской линии метро к аэропорту «Внуково». В ходе визита мэр посетил будущую станцию метро «Пыхтино», которая будет расположена на территории поселения Внуковское, с южной стороны Боровского шоссе, вблизи примыкания к нему улицы Летчика Грицевца.
Согласно справке пресс-службы, строительство нового участка метро длиной 4,9 километра с двумя станциями «Пыхтино» и «Внуково» было начато в октябре 2019 года. В настоящее время строительная готовность составляет 15%.
Он добавил, что проект планировки территории активно обсуждался с жителями, поэтому власти Москвы постарались сделать так, чтобы расположение было максимально комфортным для жителей. О ходе работ на участке рассказал председатель правления ООО «ИБТ» Владимир Петрук.
«Мы приступили к разработке грунта. Тонелепроходческие щиты в направлении к станции метро „Рассказовка“ начнут работу в мае этого года. Щиты в направлении станции „Внуково“ будут работать в 2022 году. До конца 2023 года мы планируем завершить строительство», — отметил Петрук.
Станцию «Внуково» интегрируют в инфраструктуру аэропорта: со станции можно будет выйти в подземный переход, ведущий к терминалу «А» и к аэроэкспрессам, и через наземный павильон на Вокзальную площадь.