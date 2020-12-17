Международный туризм рухнул до уровня 1990 года

Такие данные приводит «Интерфакс» по итогам отчета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), представленном на основе анализа статистики с января по октябрь 2020 года.

«Сокращение международного туризма в 2020 году на 72% связано с ограничениями на поездки, опасениями потребителей и глобальной борьбой за сдерживание коронавируса. Все это привело к тому, что этот год стал худшим в истории туризма. Согласно последним данным, с января по октябрь страны мира приняли на 900 млн меньше туристов, чем за тот же период 2019 года», — говорится в сообщении организации.

Все это привело к потере 935 млрд $ экспортных доходов от международного туризма, что в 10 раз превышает убыток, который понесла отрасль в 2009 году из-за глобального экономического кризиса.

«На базе текущей статистики можно ожидать, что по итогам года число международных туристических прибытий сократится на один миллиард или 70-75% и вернется к уровню тридцатилетней давности. А потери поступлений от отрасли достигнут 1,1 $ триллиона. Такое резкое падение может привести к сокращению мирового ВВП на 2 $ триллиона», — сообщает UNWTO.

Наиболее заметно снижение числа путешествий в Азиатско-Тихоокеанском регионе — за 10 месяцев оно сократилось на 82%. На Ближнем Востоке спад составил 73%, в Африке — 69%. Международные прибытия в Европу и Америку снизились на 68%.

По прогнозам UNWTO, ко второй половине 2021 года туризм может частично восстановиться. Но возвращение к уровню 2019 года по числу международных прибытий, вероятно, займет от двух с половиной до четырех лет.