Москва и Санкт-Петербург получили награды World Travel Awards 2021

16 декабря стали известны победители престижной премии World Travel Awards, которую вручают за выдающиеся достижения в области путешествий и сферы туризма. Рейтинг формируется на основе отзывов ведущих профессионалов. Москва стала лидером в двух мировых номинациях: как лучшие направления для сити-брейка (World’s Leading City Break Destination 2021) и для знакомства с историческим наследием (World’s Leading Heritage City Destination 2021). Столица уже дважды становилась призером мирового уровня. В 2019 и 2020 годах она обходила Нью-Йорк, Париж и Лондон в качестве лучшего города для путешествий (World's Leading City Destination).
Совместный проект Москвы и Санкт-Петербурга «Два города — миллион впечатлений» получил специальный приз за совместное продвижение внутреннего туризма (Leading collaborative promotion of domestic tourism). Кроме того, Санкт-Петербург назван «Ведущим городом мира» и «Ведущим культурным городом», и третья награда ему досталась за лучшую маркетинговую кампанию в мире (World's Leading Marketing Campaign 2021).
У России — несколько призов: как мирового уровня (World Winners 2021), так и европейского (Europe Winners 2021). Пятизвездочный московский отель «Красные холмы» практически каждый год получает награду. И если в 2007 году он был признан ведущим отелем России (Russia's Leading Hotel), то теперь он занял первую строчку в списке роскошных мировых бизнес-отелей. И еще одна награда мирового уровня досталась авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии»: это «Ведущий авиационный бренд». Он же стал европейским лидером (Europe's Leading Airline Brand 2021).
В общей сложности в списке по Европе — более двух десятков победителей из России: это гостиницы, туроператоры, и даже отечественный сервис бронирования отелей Ostrovok.ru. К сожалению, только два города, Москва и Санкт-Петербург, смогли представить страну на мировом и европейском уровнях, получив по несколько наград в разных категориях.
Между тем в России есть много интересных мест для путешествий зимой и в любое другое время года.