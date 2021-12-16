Москва и Санкт-Петербург получили награды World Travel Awards 2021

У России — несколько призов: как мирового уровня (World Winners 2021), так и европейского (Europe Winners 2021). Пятизвездочный московский отель «Красные холмы» практически каждый год получает награду. И если в 2007 году он был признан ведущим отелем России (Russia's Leading Hotel), то теперь он занял первую строчку в списке роскошных мировых бизнес-отелей. И еще одна награда мирового уровня досталась авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии»: это «Ведущий авиационный бренд». Он же стал европейским лидером (Europe's Leading Airline Brand 2021).

В общей сложности в списке по Европе — более двух десятков победителей из России: это гостиницы, туроператоры, и даже отечественный сервис бронирования отелей Ostrovok.ru. К сожалению, только два города, Москва и Санкт-Петербург, смогли представить страну на мировом и европейском уровнях, получив по несколько наград в разных категориях.