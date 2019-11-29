Москва названа лучшим туристическим направлением 2019 года

Москва выиграла премию World Travel Awards в номинации «Лучшее туристическое направление: город». Помимо российской столицы, в этой номинации были представлены Санкт-Петербург, Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Сидней, Рио-де-Жанейро, Дубай, Лас-Вегас и другие.

Также Москва была представлена в номинациях «Лучшее направление фестивального и событийного туризма» (World’s Leading Festival & Event Destination) и «Лучшее направление для спортивного туризма» (World’s Leading Sports Tourism Destination), однако в них победили Глазго (Шотландия) и Абу Даби (ОАЭ) соответственно.