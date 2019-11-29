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Путешествия

Москва названа лучшим туристическим направлением 2019 года

29 ноября 2019
Москва
Фото: Pavel Kazachkov/flickr.com
Столица России получила «туристический Оскар» от World Travel Awards.

Москва выиграла премию World Travel Awards в номинации «Лучшее туристическое направление: город». Помимо российской столицы, в этой номинации были представлены Санкт-Петербург, Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Сидней, Рио-де-Жанейро, Дубай, Лас-Вегас и другие.

Также Москва была представлена в номинациях «Лучшее направление фестивального и событийного туризма» (World’s Leading Festival & Event Destination) и «Лучшее направление для спортивного туризма» (World’s Leading Sports Tourism Destination), однако в них победили Глазго (Шотландия) и Абу Даби (ОАЭ) соответственно.

В 2019 году премия World Travel Awards состояла из 80 номинаций: наградами были отмечены лучшие отели, авиалинии, наиболее привлекательные города, курорты и достопримечательности. Среди победителей также оказалась российская авиакомпания «Аэрофлот» — в номинациях «Лучший авиационный бренд» и «Лучший бизнес-класс». Санкт-Петербург был признан лучшим городом для культурного туризма, а бар City Space на 34-м этаже отеля Swissotel Красные Холмы — лучшим баром на крыше гостиницы.

Церемония вручения премии прошла в столице Омана — Маскате.

World Travel Awards учредили в 1993 году: она считается одной из наиболее престижных наград в области туризма. В 2020 году гранд-финал World Travel Awards впервые пройдет в Москве.