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Путешествия

Москва второй год подряд признана лучшим туристическим направлением в Европе

Интерфакс
02 ноября 2020
Москва
Фото: Wikimedia Commons
Столица России получила два «туристических Оскара» от World Travel Awards.

Москва стала победителем европейского этапа международной туристической премии World Travel Awards 2020 в номинациях «Лучшее туристическое направление в Европе. Город». Также столице присудили звание «Лучшего туристического направления для изучения культурного наследия в Европе».

Международная премия World Travel Awards ежегодно вручается более чем в 80 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли.

Как рассказали в комитете по туризму Москвы, город был представлен в трех номинациях. По итогам открытого голосования, которое проходило на сайте премии до 17 августа, Москва одержала победу в двух номинациях — как лучший город для путешествий и лучшее направление для культурного туризма. Жюри учитывало мнение как экспертов туристической отрасли, так и путешественников. Также Москва номинирована в финале премии World Travel Awards сразу в семи номинациях.

Как отмечают организаторы премии, в номинации «Лучшее туристическое направление Европы» четвертый год подряд выигрывает Португалия. Также в этом году премию получили города Порту и Лиссабон, как лучшее направление для поездок на выходные и лучшее место для круизов. «Ведущим развивающимся туристическом направлением Европы» признан грузинский Батуми. Лучшим экскурсионным направлением назван Азербайджан.

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Победителем в номинации «Лучшее направление для встреч и конференций» стала столица Испании Мадрид. Лидером приключенческого туризма признаны Азорские острова, а «Ведущим островным направлением Европы» стал остров Мадейра.

Авиакомпания «Аэрофлот» победила в трех номинациях, как лучший бизнес-класс, лучший европейский бренд и ведущая авиакомпания для перелетов из Европы в Азию. Лучшим аэропортом выбран Цюрих в Швейцарии.

Ведущим европейским туроператором, организовывающим развлекательные поездки назван «Академсервис», а в номинации «Лучший туроператор Европы» победила компания TUI Group.

World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма.

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации было принято отказаться от проведения офлайн-церемоний. Победителей будут объявлять в течение ноября на сайте премии. Гала-церемония награждения впервые пройдет в Москве 27 ноября.

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