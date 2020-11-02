Москва второй год подряд признана лучшим туристическим направлением в Европе

Москва стала победителем европейского этапа международной туристической премии World Travel Awards 2020 в номинациях «Лучшее туристическое направление в Европе. Город». Также столице присудили звание «Лучшего туристического направления для изучения культурного наследия в Европе».

Международная премия World Travel Awards ежегодно вручается более чем в 80 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли.

Как рассказали в комитете по туризму Москвы, город был представлен в трех номинациях. По итогам открытого голосования, которое проходило на сайте премии до 17 августа, Москва одержала победу в двух номинациях — как лучший город для путешествий и лучшее направление для культурного туризма. Жюри учитывало мнение как экспертов туристической отрасли, так и путешественников. Также Москва номинирована в финале премии World Travel Awards сразу в семи номинациях.

Как отмечают организаторы премии, в номинации «Лучшее туристическое направление Европы» четвертый год подряд выигрывает Португалия. Также в этом году премию получили города Порту и Лиссабон, как лучшее направление для поездок на выходные и лучшее место для круизов. «Ведущим развивающимся туристическом направлением Европы» признан грузинский Батуми. Лучшим экскурсионным направлением назван Азербайджан.