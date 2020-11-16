Москва заняла 25-е место в списке лучших городов для жизни

Журнал Global Finance огласил список лучших городов мира для жизни на основе восьми показателей, включая меры реагирования на пандемию.

«Рейтинг лучших городов Global Finance основан на списке из восьми уникальных факторов. Это:

• экономическая мощь;

• исследования и разработки;

• культурное взаимодействие;

• ухоженность;

• окружающая среда;

• доступность;

• ВВП на душу населения;

• количество смертей от COVID-19 на миллион по стране», — говорится на сайте издания.

Первое место в списке лучших городов для жизни занял Токио. Столица Японии победила «благодаря относительно высоким показателям в целом по большинству показателей и активной реакции Японии на COVID-19. В Японии очень мало случаев заболевания, развитая транспортная система и в целом высокое качество жизни», пишет Global Finance.

На втором месте в списке оказался Лондон, на третьем — Сингапур.

В десятку также вошли:

Нью-Йорк, США

Мельбурн, Австралия

Франкфурт, Германия

Париж, Франция

Сеул, Южная Корея

Берлин, Германия

Сидней, Австралия

Москва расположилась на 25-м месте. Всего в списке отмечены 48 городов.

Первые шесть показателей рейтинга были взяты из индекса Global City Power, который дает всесторонний анализ и оценку различных аспектов городской жизни, включая культурное значение и доступность. Номинальный ВВП на душу населения взят из базы данных Всемирного банка. Данные о смертности от COVID-19 взяты из статистики Университета Джона Хопкинса.

Недавно Москва была признана лучшим направлением для туризма в Европе.