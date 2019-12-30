Москва заработала на туризме в 2019 году 120 миллиардов рублей

Солидная цифра.
Сведения о доходах столицы от туризма озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу 28 декабря 2019 года.
«Я уверен, что туристический поток и дальше будет расти. Что касается экономики, то [туризм] это существенная ее часть, больше 1 трлн рублей. Только в городской бюджет поступает около 120 млрд рублей», — сказал Собянин.
По его словам, это серьезные деньги, которые направляются на городские проекты, в том числе в развитие здравоохранения.
Ранее мэр Москвы сообщил, что туристический поток в российскую столицу с 2010 года вырос вдвое и в 2019 году приблизится к рекордным 25 млн человек.