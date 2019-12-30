Москва заработала на туризме в 2019 году 120 миллиардов рублей

По его словам, это серьезные деньги, которые направляются на городские проекты, в том числе в развитие здравоохранения.

Ранее мэр Москвы сообщил, что туристический поток в российскую столицу с 2010 года вырос вдвое и в 2019 году приблизится к рекордным 25 млн человек.