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Путешествия

Москва заработала на туризме в 2019 году 120 миллиардов рублей

Интерфакс
30 декабря 2019
Borsch
Фото: Borsch
Солидная цифра.

Сведения о доходах столицы от туризма озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу 28 декабря 2019 года.

«Я уверен, что туристический поток и дальше будет расти. Что касается экономики, то [туризм] это существенная ее часть, больше 1 трлн рублей. Только в городской бюджет поступает около 120 млрд рублей», — сказал Собянин.

По его словам, это серьезные деньги, которые направляются на городские проекты, в том числе в развитие здравоохранения.

Ранее мэр Москвы сообщил, что туристический поток в российскую столицу с 2010 года вырос вдвое и в 2019 году приблизится к рекордным 25 млн человек.