Мост из корней: необычное индийское изобретение

В индийском штате Мегхалая, одном из самых влажных мест на Земле, жители деревень плетут прочные пешеходные мосты из корней каучуконосного упругого фикуса. Чтобы рассказать об этой традиции, Прасэнджит Ядав сфотографировал за год около 30 таких мостов.

Чтобы сделать мост, из стволов орешника вырезают прутья и перекидывают их через реку. Затем пускают корни находящегося на одном из берегов фикуса по этим прутьям. Обвивая их, корни постепенно растут и вскоре достигают другого берега. Обычно возведение таких мостов занимает от 10 до 15 лет. Интересно, что каучуковый мост может выдержать вес 50 человек, однако с каждым днем он будет становиться ещё крепче. Некоторым ныне существующим фикусовым мостам более пяти сотен лет.