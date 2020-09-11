Мост из корней: необычное индийское изобретение

В индийском штате Мегхалая, одном из самых влажных мест на Земле, жители деревень плетут прочные пешеходные мосты из корней каучуконосного упругого фикуса. Чтобы рассказать об этой традиции, Прасэнджит Ядав сфотографировал за год около 30 таких мостов.
Чтобы сделать мост, из стволов орешника вырезают прутья и перекидывают их через реку. Затем пускают корни находящегося на одном из берегов фикуса по этим прутьям. Обвивая их, корни постепенно растут и вскоре достигают другого берега. Обычно возведение таких мостов занимает от 10 до 15 лет. Интересно, что каучуковый мост может выдержать вес 50 человек, однако с каждым днем он будет становиться ещё крепче. Некоторым ныне существующим фикусовым мостам более пяти сотен лет.
Подготовка
Ядав раньше никогда не видел мостов из живых корней, и вот однажды ему рассказали об одном, возле деревни Новет. Множество туристов делали здесь фото, но Ядав Прасэнджит хотел, чтобы его снимок получился особенным. «Сложно сделать так, чтобы растение на фото не потеряло своего очарования», – рассказывает Ядав. Готовясь к съемке, он проконсультировался с другими фотографами. Прасэнджит решил, что начнет снимать после заката. Это рискованно: внезапные ливни могли спровоцировать паводки – они особенно опасны ночью.
200 лет – приблизительный возраст этого моста
Список необходимого
Ядав уже четвертый раз отправлялся в этот район и поэтому знал, что брать с собой. Для себя Прасэнджит взял совсем немного непромокаемой одежды – куда больше внимания он уделил тому, чтобы уберечь от влаги камеру.
- Зонты, чтобы защитить оборудование.
- Прожекторы и светодиодная панель.
- Мощный налобный фонарь.
- Резиновый чехол для камеры.
- Штатив.
- Рулон черной матовой фольги для устранения бликов.
- Насадки для камеры.
51 816 мм – количество осадков, выпавших в штате Мегхалая в 2016 году
«Рисование» светом
Прасэнджит прилетел в Гувахати, взял такси до деревни Новет. Оттуда около получаса шел пешком до моста. Три недели фотограф
экспериментировал с освещением, пытаясь «нарисовать» части моста и окружающий пейзаж, используя длинную выдержку. Для фотографии, которую вы видите, потребовалась выдержка в 438 секунд, все это время Ядав ходил вокруг моста и направлял свет, куда нужно. Поскольку съемка шла в темноте, самого фотографа на снимке не видно.
6 460 – примерное количество деревень в штате Мегхалая, который называют «пристанищем облаков»
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