«Мы не страна хиппи». Российским туристам грозят штрафами за неподобающий внешний вид и поведение на Занзибаре

Российские туроператоры получили письмо от министерства туризма Танзании, в котором сообщается, что туристы, появляющиеся в неподобающем виде в общественных местах, могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 10 тысяч долларов, а в случае серьезных нарушений — отправлены в тюрьму на срок до полугода.

В документе отмечается, что, согласно правилам поведения туристов в Танзании, утвержденным еще в 2015 году, туристам разрешено находится на улицах городов и поселков страны (за исключением пляжа и территории отеля), только в одежде, которая закрывает пупок и колени. Кроме того, туристы «не должны ходить по улицам в нижнем белье». Помимо этого, местных жителей нельзя фотографировать без их разрешения. Также действует полный запрет на употребление любых наркотиков.

«[Мы] — не страна хиппи, как некоторые государства Азии», — приводит фрагмент текста из документа «Интерфакс».

Согласно установленным правилам, под запрет для туристов, выходящих за пределы отельных и пляжных зон на Занзибаре, подпадают купальники, слишком короткие шорты, платья и юбки, не прикрывающие коленей, короткие топы и майки, не прикрывающие пупка. Мужчинам запрещено ходить с оголенным торсом. В отелях и на пляжах Занзибара все это по-прежнему допустимо, ограничения относятся только к туристам, посещающим город и местные поселения на экскурсиях, сообщает Ассоциация туроператоров.