«Мы ничего не знали о пандемии». Пара вернулась из мореплавания в изменившийся мир

В 2017 году пара молодых людей Елена и Райан решили осуществить мечту многих: они бросили работу в Манчестере, купили лодку для морских путешествий и отправились в дальнее плавание. Они поддерживали связь с родными, но установили единственное правило: никаких плохих новостей.
В феврале пара, находившаяся на Канарских островах, отправилась в Карибское море. Им предстояло преодолеть более 6 тысяч километров, и все это время они оставались почти без связи с остальным миром.
После 25 дней в море Елена и Райан приплыли к одному из французских островов на Карибах и с удивлением узнали, что границы закрыты, а острова изолированы из-за пандемии, о которой они ничего не слышали.
«В феврале мы слышали, что в Китае был вирус, но с учетом ограниченной информации, которую мы получили, и по прошествии 25 дней мы думали, что, когда приплывем, всё уже закончится», — рассказывает Елена.
Получив доступ к интернету, пара наконец начала понимать масштабы происходящего. А после возникла реальная угроза — все близлежащие острова закрыли границы и путешественники могли лишиться возможности где-то остановиться.
«Наша подруга уже находилась на острове Сент-Винсент, куда мы теперь направлялись. Нам удалось связаться с ней за 10 часов до того, как мы должны были оказаться у берега. Она сказала, что нам будет отказано во въезде, так как я гражданка Италии, хотя я не была в Италии несколько месяцев», — объясняет Елена.
К счастью, Райан и Елена фиксировали свои передвижения через GPS и сумели доказать, что не только не были в Италии в последнее время, но и были изолированы от всего мира. После этого, им разрешили сойти на берег.
Первым делом Елена связалась со своей семьей в итальянской Ломбардии, с облегчением узнав, что никто из родных не умер. Тем не менее жертвами коронавируса оказались несколько знакомых ее семьи — в Ломбардии сложилась критическая ситуация с распространением болезни.
В настоящее время Елена и Райан находятся в безопасности на острове Бекия в Карибском море, но беспокоятся о том, как долго они смогут там оставаться.
«Мы не хотим сейчас покидать Сент-Винсент, потому что везде закрыты границы. Пока мы сидим на месте и хотим уплыть до начала сезона ураганов в начале июля», — говорит Елена.
Пара рассчитывает отправиться на север и продолжить путешествовать по Карибскому морю.