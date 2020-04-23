«Мы ничего не знали о пандемии». Пара вернулась из мореплавания в изменившийся мир

В 2017 году пара молодых людей Елена и Райан решили осуществить мечту многих: они бросили работу в Манчестере, купили лодку для морских путешествий и отправились в дальнее плавание. Они поддерживали связь с родными, но установили единственное правило: никаких плохих новостей.

В феврале пара, находившаяся на Канарских островах, отправилась в Карибское море. Им предстояло преодолеть более 6 тысяч километров, и все это время они оставались почти без связи с остальным миром.

После 25 дней в море Елена и Райан приплыли к одному из французских островов на Карибах и с удивлением узнали, что границы закрыты, а острова изолированы из-за пандемии, о которой они ничего не слышали.

«В феврале мы слышали, что в Китае был вирус, но с учетом ограниченной информации, которую мы получили, и по прошествии 25 дней мы думали, что, когда приплывем, всё уже закончится», — рассказывает Елена.