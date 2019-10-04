На египетских курортах запретят кормить рыб

Египет присоединился к пулу стран, реализующих инициативу ООН «Зеленые плавники» по защите коралловых рифов от негативных воздействий дайвинга и снорклинга.

По оценкам местных экспертов, индустрия туризма отрицательно влияет на морскую флору и фауну. Бросание якорей около рифов во время дайвинга и снорклинга повреждает кораллы, а следы нефтяного топлива, которые остаются после катеров и моторных лодок, угрожают морскому биоразнообразию.

Присоединение Египта к проекту ООН подразумевает обучение и сертификацию 30 дайвинг-центров и 150 дайв-гидов, а также распространение экологических стандартов на туристов. Их попросят не кормить рыб во время погружения, не ломать кораллы, не выбрасывать мусор, пластиковые изделия, остатки пищи и химикатов в море.

Об этом туристам будут обязаны рассказать компании, которые организуют морские прогулки и погружения. Несмотря на то, что экологические правила пока носят рекомендательный характер, в Египте намерены строго следить за их выполнением.

Пилотной площадкой экологической инициативы станет Южный Синай, а к марту 2020 года к проекту присоединятся и другие регионы страны.