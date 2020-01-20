На Ибице и Майорке начали радикальную борьбу с алкотуризмом

Балеарские острова стали первым туристическим направлением в Европе, где законодательно запретили нелимитированный алкоголь в отелях с системой «всё включено» и рекламу спиртного на популярных курортах.
В туристических зонах Плайя-де-Пальма и Магалуф на Майорке и в Сан-Антонио на Ибице, которые особенно популярны у молодых туристов из Великобритании, законодательно запрещена нелимитированная подача алкоголя в отелях, в том числе и тех, которые работают по системе «всё включено». На обед и ужин постояльцам гостиниц предложат не более трех алкогольных напитков, при этом спиртное должно оплачиваться отдельно, сообщает Ассоциация туроператоров.
Кроме этого, в барах, ресторанах и в отелях запрещаются различные акции по стимулированию потребления алкоголя («счастливые часы», «два напитка по цене одного» и пр.), «экскурсии» по питейным заведениям, реклама алкоголя и работа автоматов, продающих спиртные напитки. Изменится и график работы местных магазинов: с 21:30 до 8:00 продажа спиртного в них будет запрещена.
The new regulations apply to Magaluf, Ibiza’s San Antoni strip and Mallorca’s Playa de Palma, where tourists will also be banned from buying alcohol in stores after 9pm https://t.co/y5u959r4vu— Metro (@MetroUK) January 18, 2020
Заведениям, которые не проинформируют своих клиентов о действующих ограничениях по спиртному, продолжат рекламировать алкоголь или предлагать связанные с ним мероприятия грозят штрафы от 6 000 до 600 000 евро. Кроме того, учреждение могут закрыть на срок до трех лет.
Уточняется, что под действие нового антиалкогольного закона не попадают договоры туроператоров с отелями, подписанные до середины января 2020 года. Клиенты таких туристических компаний смогут получать напитки по системе all inclusive в полном объеме.
Все ограничения установлены на пятилетний срок, однако если эти меры будут признаны успешными, закон продолжит действовать и после 2025 года.
Власти Балеарских островов отмечают, что предпринятые ранее меры по сдерживанию антисоциального поведения туристов (например, эта), в первую очередь, британской молодежи, не принесли основным курортам желаемого эффекта. В борьбе с пьянством туристов власти архипелага решились на радикальные меры, которые обсуждались на протяжении последних двух лет.