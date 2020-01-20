На Ибице и Майорке начали радикальную борьбу с алкотуризмом

Балеарские острова стали первым туристическим направлением в Европе, где законодательно запретили нелимитированный алкоголь в отелях с системой «всё включено» и рекламу спиртного на популярных курортах.

В туристических зонах Плайя-де-Пальма и Магалуф на Майорке и в Сан-Антонио на Ибице, которые особенно популярны у молодых туристов из Великобритании, законодательно запрещена нелимитированная подача алкоголя в отелях, в том числе и тех, которые работают по системе «всё включено». На обед и ужин постояльцам гостиниц предложат не более трех алкогольных напитков, при этом спиртное должно оплачиваться отдельно, сообщает Ассоциация туроператоров.

Кроме этого, в барах, ресторанах и в отелях запрещаются различные акции по стимулированию потребления алкоголя («счастливые часы», «два напитка по цене одного» и пр.), «экскурсии» по питейным заведениям, реклама алкоголя и работа автоматов, продающих спиртные напитки. Изменится и график работы местных магазинов: с 21:30 до 8:00 продажа спиртного в них будет запрещена.