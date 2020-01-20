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Путешествия

На Ибице и Майорке начали радикальную борьбу с алкотуризмом

20 января 2020
В ход пошли по-настоящему крутые меры

Балеарские острова стали первым туристическим направлением в Европе, где законодательно запретили нелимитированный алкоголь в отелях с системой «всё включено» и рекламу спиртного на популярных курортах.

В туристических зонах Плайя-де-Пальма и Магалуф на Майорке и в Сан-Антонио на Ибице, которые особенно популярны у молодых туристов из Великобритании, законодательно запрещена нелимитированная подача алкоголя в отелях, в том числе и тех, которые работают по системе «всё включено».  На обед и ужин постояльцам гостиниц предложат не более трех алкогольных напитков, при этом спиртное должно оплачиваться отдельно, сообщает Ассоциация туроператоров.

Кроме этого, в барах, ресторанах и в отелях запрещаются различные акции по стимулированию потребления алкоголя («счастливые часы», «два напитка по цене одного» и пр.), «экскурсии» по питейным заведениям, реклама алкоголя и работа автоматов, продающих спиртные напитки. Изменится и график работы местных магазинов: с 21:30 до 8:00 продажа спиртного в них будет запрещена.

Заведениям, которые не проинформируют своих клиентов о действующих ограничениях по спиртному, продолжат рекламировать алкоголь или предлагать связанные с ним мероприятия грозят штрафы от 6 000 до 600 000 евро. Кроме того, учреждение могут закрыть на срок до трех лет.

Уточняется, что под действие нового антиалкогольного закона не попадают договоры туроператоров с отелями, подписанные до середины января 2020 года. Клиенты таких туристических компаний смогут получать напитки по системе all inclusive в полном объеме.

Все ограничения установлены на пятилетний срок, однако если эти меры будут признаны успешными, закон продолжит действовать и после 2025 года.

Власти Балеарских островов отмечают, что предпринятые ранее меры по сдерживанию антисоциального поведения туристов (например, эта), в первую очередь, британской молодежи, не принесли основным курортам желаемого эффекта. В борьбе с пьянством туристов власти архипелага решились на радикальные меры, которые обсуждались на протяжении последних двух лет.