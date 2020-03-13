На Мальдивах построили отель для зараженных коронавирусом: видео
Правительство Мальдивских островов объявило об открытии первого в мире курорта для изоляции туристов, которые могут оказаться носителями коронавирусной инфекции. Отель, построенный всего за 10 дней силами 50 рабочих, появился на острове под названием Вилливару на атолле Каафу, примерно в 24 км к северу от столицы Мале.
Сообщается, что для постояльцев отеля будет бесплатно работать медперсонал, финансируемый за счет правительства. Обслуживание будет «организовано в стиле luxury» с трехразовым питанием по принципу room service. Отель насчитывает 30 номеров с замкнутой системой вентилирования и очистки воздуха. Каждый из номеров оснащен ЖК-телевизором и полностью укомплектованным мини-баром. Однако существует и серьезное ограничение — возможность посещения находящихся под карантином исключена.
По состоянию на 12 марта на Мальдивах было зарегистрировано 12 случаев COVID-19. В этот же день приказом министра здравоохранения был объявлен «режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения». Во время него министр в рамках своих полномочий может запрещать массовые мероприятия, закрывать школы и принимать иные решения, направленные на безопасность граждан и туристов.
В настоящее время на островах прекращено авиасообщение с Италией, а также наложен запрет на въезд всем иностранным пассажирам воздушных судов, которые за 14 дней до прибытия на Мальдивы были в КНР, Иране, Италии, Бангладеш или провинциях Северный и Южный Гёонсанг в Южной Корее. По прибытию каждый пассажир должен заполнить декларацию о состоянии здоровья.
Узнайте, как толстому коту всё-таки разрешили лететь в салоне самолета.