На Мальдивах построили отель для зараженных коронавирусом: видео

Сообщается, что для постояльцев отеля будет бесплатно работать медперсонал, финансируемый за счет правительства. Обслуживание будет «организовано в стиле luxury» с трехразовым питанием по принципу room service. Отель насчитывает 30 номеров с замкнутой системой вентилирования и очистки воздуха. Каждый из номеров оснащен ЖК-телевизором и полностью укомплектованным мини-баром. Однако существует и серьезное ограничение — возможность посещения находящихся под карантином исключена.

По состоянию на 12 марта на Мальдивах было зарегистрировано 12 случаев COVID-19. В этот же день приказом министра здравоохранения был объявлен «режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения». Во время него министр в рамках своих полномочий может запрещать массовые мероприятия, закрывать школы и принимать иные решения, направленные на безопасность граждан и туристов.