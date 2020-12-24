На Мальдивах теперь есть плавающая рождественская елка. Она сделана из переработанных бутылок

В отелях Мальдив будут проводиться новогодние вечеринки, никаких ограничений на проведение праздничных программ не вводилось.

Мальдивские острова принимают туристов при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета.

В аэропорту у всех туристов измеряют температуру. При обнаружении признаков ОРВИ, придется сделать дополнительный ПЦР-тест. При положительном результате вместо отдыха турист отправится на карантин в стационар.