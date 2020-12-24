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Путешествия

На Мальдивах теперь есть плавающая рождественская елка. Она сделана из переработанных бутылок

National Geographic Россия
24 декабря 2020
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Фото: OZEN Life Maadhoo
На островах готовятся праздновать Рождество и Новый год.

На создание 9-метровой плавающей ели ушло 18 дней и 2400 переработанных бутылок из-под шампанского. Теперь красочная конструкция освещает лагуну рядом с отелем OZEN Life Maadhoo. 

В отелях Мальдив будут проводиться новогодние вечеринки, никаких ограничений на проведение праздничных программ не вводилось.

Мальдивские острова принимают туристов при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета. 

В аэропорту у всех туристов измеряют температуру. При обнаружении признаков ОРВИ, придется сделать дополнительный ПЦР-тест. При положительном результате вместо отдыха турист отправится на карантин в стационар.

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