На Мальдивах теперь есть плавающая рождественская елка. Она сделана из переработанных бутылок
На создание 9-метровой плавающей ели ушло 18 дней и 2400 переработанных бутылок из-под шампанского. Теперь красочная конструкция освещает лагуну рядом с отелем OZEN Life Maadhoo.
At Maadhoo Island, this year there’s a stunning floating Christmas tree built entirely from recycled champagne bottles to light up the lagoon. @ozenmaadhoo https://t.co/shHBfjwWU6— Travel Trade Maldives (@traveltrademv) December 23, 2020
В отелях Мальдив будут проводиться новогодние вечеринки, никаких ограничений на проведение праздничных программ не вводилось.
Мальдивские острова принимают туристов при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета.
В аэропорту у всех туристов измеряют температуру. При обнаружении признаков ОРВИ, придется сделать дополнительный ПЦР-тест. При положительном результате вместо отдыха турист отправится на карантин в стационар.