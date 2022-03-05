На Масленице в Никола-Ленивце сожгут «Вавилонскую башню»

Мероприятие в Калужской области состоится 6 марта.

Завтра в арт-парке «Никола-Ленивец» пройдет главная Масленица страны. Вместо привычного чучела сжигать будут «Вавилонскую башню» — проект архитектора Екатерины Поляковой.

Библейский миф рассказывает о людях, которые хотели возвести башню до небес, чтобы «сделать себе имя». Чтобы усмирить их гордыню, бог смешал языки строителей, так что они больше не могли понимать друг друга, и рассеял их по всей земле. Сегодня организаторы предлагают собраться возле нее, чтобы решить — продолжать ссоры и непонимания или сплотиться у большого костра.

Эскиз арт-объекта Фото: Арт-парк Никола-Ленивец

23-метровую башню из бруса, бревен, хвороста и сена несколько месяцев возводила команда из 16 человек. Арт-объект станет частью масленичного перформанса — гости смогут не только поучаствовать в библейском строительстве, но и подняться на вершину башни.

Придать конструкции законченный вид поможет огонь — обдаваемая языками пламени, вавилонская башня превратится в полыхающее произведение искусства, исчезающее у всех на глазах.

«Так сложилось, что та самая вавилонская башня так и не была доделана из-за разлада между людьми и целыми народами. Нынешняя же, которую мы собираем для Масленицы в Никола-Ленивце, служит современным символом такого же разлада. События, связанные с пандемией, породили новые конфликты и столкновения. Согласно библейскому сюжету, наша башня также не будет достроена, но гости Масленицы смогут стать соавторами и достроить ее самостоятельно перед тем, как она исчезнет в огне», — говорит архитектор и автор «Вавилонской башни» Екатерина Полякова.

Фото: Арт-парк Никола-Ленивец

Во время масленичного перформанса от Олега Жуковского и театра La Pushkin по территории парка прокатится большой шар, в который можно будет бросить записку, как в небесную почту. Он докатится до «Вавилонской башни» и даст старт великому сожжению.

Весь день до сожжения башни в парке можно будет гулять по снежным тропам, пробовать блины на ярмарке и прощаться с зимой. В масленичном городке также появятся модели арт-объектов, которые сжигались в предыдущие годы. Посмотрите, как это было:

Что нужно знать? Где? Арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область

Когда? 6 марта 2022 г.

Сколько? 5000 руб., уточнить стоимость можно уточнить тут Все остальные подробности ищите здесь

Никола-Ленивец традиционно считается родиной большого огня. Ежегодно на Масленицу там собираются сотни людей, уставших от зимы, и сжигают оригинальный арт-объект. Посмотрите, как там праздновали ее в прошлом году.