На сайте Aviasales появились трансляции с городских веб-камер

Эфиры ведутся из десяти популярных туристических городов. И теперь вместо сообщения «Билеты не найдены», Aviasales показывает, как выглядит город, когда туда никто не летает. Это ещё одна инициатива в рамках кампании «Путешествуйте, но как-нибудь потом».

«Странно было видеть на Aviasales страничку "Билеты не найдены". Мы не знаем, когда это закончится, но знаем, что города скучают по нам, – говорит Дарья Патютько, директор по маркетингу Aviasales. – Поэтому для десяти популярных туристических направлений мы добавили в поиск трансляции с веб-камер, чтобы показать, как выглядят города без путешественников и как сильно они ждут нас».

Уже сегодня виртуально можно пройтись по Нью-Йорку, Риму, Амстердаму и другим городам. Трансляции появляются в веб-версии Aviasales, если билеты по этим направлениям не найдены. На мобильных устройствах трансляции пока недоступны.