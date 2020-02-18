На Северном Кипре планируют восстановить «курорт-призрак». Он заброшен с 1974 года

В свою очередь Никос Анастасиадис — президент Кипра — заявил, что не приемлет «заявлений турков о том, как они будут распоряжаться оккупированной территорией». Он добавил, что «будет стремиться к открытию Фамагусты, но на основании положений международного права и резолюции ООН».

В июле 1974 года турецкая армия вторглась на Кипр в ответ на политический переворот в стране. В августе того же года турки заняли крупнейший порт и курорт Фамагусту. В результате страна оказалась расколота на две части: греческую и турецкую.