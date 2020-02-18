На Северном Кипре планируют восстановить «курорт-призрак». Он заброшен с 1974 года

Планами относительно развития туризма на Северном Кипре поделился Фуат Октай — вице-президент Турции.
В свою очередь Никос Анастасиадис — президент Кипра — заявил, что не приемлет «заявлений турков о том, как они будут распоряжаться оккупированной территорией». Он добавил, что «будет стремиться к открытию Фамагусты, но на основании положений международного права и резолюции ООН».
В июле 1974 года турецкая армия вторглась на Кипр в ответ на политический переворот в стране. В августе того же года турки заняли крупнейший порт и курорт Фамагусту. В результате страна оказалась расколота на две части: греческую и турецкую.
Turkey’s vice president Fuat #Oktay has held talks on reopening the border town of #Varosha in the Turkish Cypriot city of #Gazimağusa, according to the Turkish state media. https://t.co/Vm6UWyvosY— EurasiaTimes (@eurasia_times) February 17, 2020
До событий 1974 года Вароша был популярным местом отдыха голливудских звезд и состоятельных туристов. На курорте работало более ста отелей на 10 000 номеров, множество развлекательных заведений, баров, ресторанов и ночных клубов.
Сейчас Вароша строго охраняется, попасть туда невозможно. Причиной, по которой Вароша остается заброшенной территорией, является резолюция 550 Совета безопасности ООН, принятая в мае 1984 года. В ней, в частности, утверждается, что попытки заселения любой части квартала Вароша кем-либо, кроме ее жителей, недопустимы.
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