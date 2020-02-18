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Путешествия

На Северном Кипре планируют восстановить «курорт-призрак». Он заброшен с 1974 года

Интерфакс
18 февраля 2020
Вароша
Фото: Wikimedia Commons
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Фото: Wikimedia Commons
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Фото: Wikimedia Commons
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Фото: Wikimedia Commons
Турецкие власти собираются вернуть туристов на свою часть острова.

Планами относительно развития туризма на Северном Кипре поделился Фуат Октай — вице-президент Турции.

«Курортный пригород Фамагусты Вароша был необитаемым 46 лет с того дня, как в него вошла турецкая армия. Когда-то это был центр притяжения для туристов, но теперь там живут только мыши, здания полуразрушены. Сохранять город закрытым более нецелесообразно – ни юридически, ни политически, ни экономически», – Фуат Октай.

В свою очередь Никос Анастасиадис — президент Кипра — заявил, что не приемлет «заявлений турков о том, как они будут распоряжаться оккупированной территорией». Он добавил, что «будет стремиться к открытию Фамагусты, но на основании положений международного права и резолюции ООН».

В июле 1974 года турецкая армия вторглась на Кипр в ответ на политический переворот в стране. В августе того же года турки заняли крупнейший порт и курорт Фамагусту. В результате страна оказалась расколота на две части: греческую и турецкую.

До событий 1974 года Вароша был популярным местом отдыха голливудских звезд и состоятельных туристов. На курорте работало более ста отелей на 10 000 номеров, множество развлекательных заведений, баров, ресторанов и ночных клубов.

Сейчас Вароша строго охраняется, попасть туда невозможно. Причиной, по которой Вароша остается заброшенной территорией, является резолюция 550 Совета безопасности ООН, принятая в мае 1984 года. В ней, в частности, утверждается, что попытки заселения любой части квартала Вароша кем-либо, кроме ее жителей, недопустимы.

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