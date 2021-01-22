На Западном фронте: фоторепортаж с Черного континента

Западная Африка с её 17 странами и территориями – как весь континент в миниатюре: бескрайний Атлантический океан и почти такая же бескрайняя Сахара, тропические заросли и идиллические островки, удивительные народности и дикая природа. Несмотря на соседство, каждое западноафриканское государство уникально, а непохожие ландшафты и разный подход колониальных метрополий – тут находились сферы влияний Франции и Великобритании, Португалии и Германии – превращают даже кратковременную поездку в разглядывание невероятного калейдоскопа.

Вот Мавритания – одно из последних мест в Африке, где можно самому стать караванщиком: днём шагать бок о бок с верблюдами по пустыне, а ночью устраиваться на ночлег прямо на бархане и зачарованно разглядывать звёзды. Вот гигантское Мали – то самое место, где находится Томбукту (и это не бухта, а город), крупнейшая в мире глинобитная мечеть Дженне и загадочная Страна догонов, по которой проходят трекинговые маршруты. Вот жизнерадостная Гана – национальный парк Моле на севере, достопримечательности народа ашанти в центре и цепочка европейских рабовладельческих фортов на юге, на побережье Гвинейского залива.