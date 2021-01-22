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National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
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Путешествия

На Западном фронте: фоторепортаж с Черного континента

Текст и фото: Иван Васин
22 января 2021
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Мавритания: многодневный тур на верблюдах по Сахаре
Чёрный континент для большинства путешественников из России остаётся «белым пятном», уж извините за каламбур. И если на север материка чаще всего приезжают за пляжами и арабским колоритом, на восток – ради сафари, а на юг – увидеть знаменитые природные ландшафты, то его западные страны больше интересны своей самобытной культурой и неплохо сохранившимся колониальным наследием. Добро пожаловать в Западную Африку гулять!

Западная Африка с её 17 странами и территориями – как весь континент в миниатюре: бескрайний Атлантический океан и почти такая же бескрайняя Сахара, тропические заросли и идиллические островки, удивительные народности и дикая природа. Несмотря на соседство, каждое западноафриканское государство уникально, а непохожие ландшафты и разный подход колониальных метрополий – тут находились сферы влияний Франции и Великобритании, Португалии и Германии – превращают даже кратковременную поездку в разглядывание невероятного калейдоскопа.

Вот Мавритания – одно из последних мест в Африке, где можно самому стать караванщиком: днём шагать бок о бок с верблюдами по пустыне, а ночью устраиваться на ночлег прямо на бархане и зачарованно разглядывать звёзды. Вот гигантское Мали – то самое место, где находится Томбукту (и это не бухта, а город), крупнейшая в мире глинобитная мечеть Дженне и загадочная Страна догонов, по которой проходят трекинговые маршруты. Вот жизнерадостная Гана – национальный парк Моле на севере, достопримечательности народа ашанти в центре и цепочка европейских рабовладельческих фортов на юге, на побережье Гвинейского залива.

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Мавритания: хранитель библиотеки в городке Уадан
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Мали: Великая мечеть в Дженне
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Мали: танцоры в Стране догонов
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Гана: дети в одной из деревень на побережье
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Гана: ашанти в традиционной тоге
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Гана: рыбак на Гвинейском заливе

Буркина-Фасо – оживлённый рынок скота в селении Гором-Гором. Сенегал – солёное озеро Ретба розового цвета. Гвинея-Бисау – заповедный архипелаг Бижагош. Кот-д'Ивуар – крупнейшая в мире христианская базилика. Бенин – ежегодный фестиваль вуду. Того – глинобитные замки долины Тамберма. Перечислять можно бесконечно, но вот прочувствовать Западную Африку получится лишь во время длинного путешествия по её странам. Ведь в этом пёстром оркестре каждая из них играет свою партию.   

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Буркина-Фасо: девушка с племенными шрамами и веточкой для чистки зубов
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Буркина-Фасо: глиняные зернохранилища в деревне
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Сенегал: мартышка в национальном парке Ниоколо-Коба
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Сенегал: жирафы и страус в заповеднике Бандиа
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Сенегал: суфийская мечеть братства Мюридия в городке Туба
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Кот-д'Ивуар: базилика Нотр-Дам-де-ла-Пэ в городе Ямусукро

Координаты

Сезон

Лучшее время для поездки – сухой и прохладный период с ноября по март. Во время сезонных дождей многие дороги становятся непроходимыми для транспорта.

Визы

Большинство виз западноафриканских стран выдаются на определённый и не такой большой срок, поэтому имеет смысл получать их накануне поездки – перед вылетом, обратившись в консульство в Москве, а при его отсутствии – в ближайшее диппредставительство. Если вы путешествуете по земле, обычно визу не составляет труда получить в соседнем государстве.   

Как добраться?

Рейсы африканских (например, Royal Air Maroc), европейских (например, Air France) и ближневосточных (например, Emirates Airlines) авиакомпаний связывают Москву с крупными городами региона (с пересадкой в хабах). По земле в Западную Африку можно попасть через границу Марокко и Мавритании.

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Того: рынок фетишей на окраине столицы – Ломе
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Бенин: стена одного из святилищ вудуистов

Как передвигаться?

Самолётом, поездом (редко), машиной – удобнее всего на арендованном минивэне, автокараване и автомобиле (нужно оформить все необходимые бумаги для пересечения границ и быть готовым к плохим дорогам), но вполне подойдёт и общественный транспорт – автобусы, такси, пикапы.

Как изъясняться?

Больше всего в Западной Африке разговаривают на французском языке, поэтому знание его хотя бы в каком-то объёме изрядно облегчает жизнь (и помогает не слишком сильно облегчать кошелёк). На английском говорят в Гамбии, Сьерра-Леоне, Либерии, Нигерии и Гане, на португальском – в Гвинее-Бисау и Кабо-Верде.

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Гамбия: охранник одного из пляжных отелей
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Гана: средневековая крепость Эльмина

Где жить и питаться?

Туристическая инфраструктура большинства стран оставляет желать лучшего: в крупных городах есть ­отели и гестхаусы, однако их уровень невысок, а цены завышены, по-настоящему хорошие гостиницы и стоят по-настоящему дорого. Так что наличие спальника, противомоскитной сетки и палатки поможет сэкономить бюджет. В Западной Африке хватает кафе и очень распространён стритфуд – как правило, это незамысловатый рис с разными соусами, мясом или рыбой, жареная курица, а кое-где и экзотическое фуфу (тестообразная каша из кассавы, батата или бананов) с острой подливкой.

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Нигер: чаепитие в сахарской деревне
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Нигер: торговец солью в городке Бильма
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Кот-д'Ивуар: нильский крокодил в национальном парке Комоэ

Здоровье

Требуется прививка от жёлтой лихорадки, также можно сделать прививку и от менингита (важно, чтобы записи в свидетельствах были и на французском языке). В Западной Африке довольно легко заболеть малярией, поэтому стоит позаботиться о профилактике и/или иметь под рукой медикаменты.

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