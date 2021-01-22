На Западном фронте: фоторепортаж с Черного континента
Западная Африка с её 17 странами и территориями – как весь континент в миниатюре: бескрайний Атлантический океан и почти такая же бескрайняя Сахара, тропические заросли и идиллические островки, удивительные народности и дикая природа. Несмотря на соседство, каждое западноафриканское государство уникально, а непохожие ландшафты и разный подход колониальных метрополий – тут находились сферы влияний Франции и Великобритании, Португалии и Германии – превращают даже кратковременную поездку в разглядывание невероятного калейдоскопа.
Вот Мавритания – одно из последних мест в Африке, где можно самому стать караванщиком: днём шагать бок о бок с верблюдами по пустыне, а ночью устраиваться на ночлег прямо на бархане и зачарованно разглядывать звёзды. Вот гигантское Мали – то самое место, где находится Томбукту (и это не бухта, а город), крупнейшая в мире глинобитная мечеть Дженне и загадочная Страна догонов, по которой проходят трекинговые маршруты. Вот жизнерадостная Гана – национальный парк Моле на севере, достопримечательности народа ашанти в центре и цепочка европейских рабовладельческих фортов на юге, на побережье Гвинейского залива.
Буркина-Фасо – оживлённый рынок скота в селении Гором-Гором. Сенегал – солёное озеро Ретба розового цвета. Гвинея-Бисау – заповедный архипелаг Бижагош. Кот-д'Ивуар – крупнейшая в мире христианская базилика. Бенин – ежегодный фестиваль вуду. Того – глинобитные замки долины Тамберма. Перечислять можно бесконечно, но вот прочувствовать Западную Африку получится лишь во время длинного путешествия по её странам. Ведь в этом пёстром оркестре каждая из них играет свою партию.
Координаты
Сезон
Лучшее время для поездки – сухой и прохладный период с ноября по март. Во время сезонных дождей многие дороги становятся непроходимыми для транспорта.
Визы
Большинство виз западноафриканских стран выдаются на определённый и не такой большой срок, поэтому имеет смысл получать их накануне поездки – перед вылетом, обратившись в консульство в Москве, а при его отсутствии – в ближайшее диппредставительство. Если вы путешествуете по земле, обычно визу не составляет труда получить в соседнем государстве.
Как добраться?
Рейсы африканских (например, Royal Air Maroc), европейских (например, Air France) и ближневосточных (например, Emirates Airlines) авиакомпаний связывают Москву с крупными городами региона (с пересадкой в хабах). По земле в Западную Африку можно попасть через границу Марокко и Мавритании.
Как передвигаться?
Самолётом, поездом (редко), машиной – удобнее всего на арендованном минивэне, автокараване и автомобиле (нужно оформить все необходимые бумаги для пересечения границ и быть готовым к плохим дорогам), но вполне подойдёт и общественный транспорт – автобусы, такси, пикапы.
Как изъясняться?
Больше всего в Западной Африке разговаривают на французском языке, поэтому знание его хотя бы в каком-то объёме изрядно облегчает жизнь (и помогает не слишком сильно облегчать кошелёк). На английском говорят в Гамбии, Сьерра-Леоне, Либерии, Нигерии и Гане, на португальском – в Гвинее-Бисау и Кабо-Верде.
Где жить и питаться?
Туристическая инфраструктура большинства стран оставляет желать лучшего: в крупных городах есть отели и гестхаусы, однако их уровень невысок, а цены завышены, по-настоящему хорошие гостиницы и стоят по-настоящему дорого. Так что наличие спальника, противомоскитной сетки и палатки поможет сэкономить бюджет. В Западной Африке хватает кафе и очень распространён стритфуд – как правило, это незамысловатый рис с разными соусами, мясом или рыбой, жареная курица, а кое-где и экзотическое фуфу (тестообразная каша из кассавы, батата или бананов) с острой подливкой.
Здоровье
Требуется прививка от жёлтой лихорадки, также можно сделать прививку и от менингита (важно, чтобы записи в свидетельствах были и на французском языке). В Западной Африке довольно легко заболеть малярией, поэтому стоит позаботиться о профилактике и/или иметь под рукой медикаменты.