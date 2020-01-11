Названы города Европы с самыми высокими и низкими туристическими налогами в 2020 году

С 1 января туристам, посещающим Амстердам, придется заплатить за свой ночлег дополнительный взнос. К уже существующему налогу в размере 7% от стоимости проживания в отеле, добавился еще один туристический сбор – 3 евро с человека за сутки пребывания в гостинице, вне зависимости от категории объекта размещения. При ночевке в кемпинге с путешественника возьмут 1 евро за ночь. Не освобождены от налога и клиенты сервисов по кратковременному бронированию жилья, таких как Airbnb. По новым правилам им придется платить 10% от стоимости аренды, сообщает Ассоциация туроператоров.

Под новый налог при этом попадают и пассажиры морских и речных круизов, которые посещают Амстердам, но не останавливаются в городе на ночь. Они будут платить так называемый «дневной налог» в размере 8 евро. От уплаты нового сбора освобождены только пассажиры круизов, которые стартуют или заканчиваются в Амстердаме.

Сопоставимы с амстердамскими налоги в немецких Дортмунде и Берлине. Здесь с путешественника дополнительно возьмут 7,5% от стоимости ночи в отеле. В Роттердаме ставка составляет 6,5%, в Бонне и Бремене – 5%.

Среди других европейских городов, которые взимают налог в виде процентной ставки с суточной стоимости номера, Вена (3,2%), Будапешт (4%) и Бухарест (1%).

Чаще всего в европейских городах собирают налог по фиксированной ставке с человека за ночь. Самые высокие подобные налоги – в Италии. Так, за ночевку в пятизвездочном отеле в Риме придется заплатить 7 евро. В Милане, Флоренции и Неаполе за сутки проживания в отеле 4 и 5* ставка налога составит 5 евро.



Витториано, гимн римскому ампиру. Фото: Илья Минский

В Париже за ночевку в отеле 5* попросят 3,75 евро налога, в Брюсселе – 4,24 евро. В Лионе и Марселе – 3,30 евро. От 0,50 евро до 4 евро, в зависимости от категории отеля, возьмут с номера в гостиницах в Греции.

Самые низкие ставки туристического налога действуют на Мальте (0,50 евро) и в польском Гданьске (0,52 евро). Чуть выше фиксированный налог в Лиссабоне – 2 евро.

В 2020 году конкуренцию Амстердаму в размере туристического налога составит Венеция. С 1 июля итальянский город начнет собирать с туристов 10 евро в пиковые периоды и 3 евро в низкий сезон.