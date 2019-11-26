Названы лучшие горнолыжные курорты мира

На австрийском зимнем курорте Кицбюэль прошла торжественная церемония вручения премии World Ski Awards-2019. Ежегодная премия, главная в сфере лыжного отдыха, является частью туристической награды World Travel Awards. Выбор лучших горнолыжных курортов, отелей и операторов осуществляется по результатам голосования экспертов турбизнеса и туристов.

В этом году лучшим горнолыжным курортом мира вновь был признан французский Валь-Торанс. Эту позицию он занимает с 2016 года. Также в тройке мировых лидеров – канадский Lake Louise и Кицбюэль. Швейцарский Лаакс занял первое место среди лучших курортов для фристайла, отель Stein Eriksen Lodge Deer Valley в американском штате Юта победил среди всех горнолыжных объектов размещения мира, а лучшее шале, Chalet Les Anges, находится в Церматте.



Отмечены наградой и российские достижения в сфере организации горнолыжного отдыха. В мировой рейтинг они не вошли, но по России лучшим признан курорт Роза Хутор; его пятизвездочный Rosa Khutor Chalet стал лучшим в стране горнолыжным бутик-отелем, а Rixos Красная Поляна победил в качестве лучшего российского лыжного отеля. В борьбе за победу Роза Хутор конкурировал с курортами «Гора Чегет» и «Гора Эльбрус» на Кавказе, а также с Завьялихой в Челябинской области.



Полный список победителей доступен на сайте World Ski Awards. Узнайте, где можно покататься на лыжах летом.